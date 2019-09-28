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影／安倍發影片「講中文」賀陸國慶　牛彈琴：真正的政治家

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記者馬叔安／綜合報導

日本首相安倍晉三26日發表影片，祝賀中共建政70周年，對此微信公眾號「牛彈琴」分析，安倍採取了最主動最鄭重其事的形式，發言內容「顯得誠意滿滿」，在世界各大國領導人中，應該也少有人像他這樣低姿態，其傳達出的訊號包括中日關係確實進入了新的階段。

「牛彈琴」指出，今年除夕，安倍也曾製作影片，給中國人拜年，這是他第一次通過影片給中國人拜年，據說也是日本首相歷史上的第一次，如今時隔不到1年，安倍再次發表影片，至少傳遞了3個訊號。

▲日本首相安倍晉三26日發表影片，祝賀中共建政70周年。（圖／翻攝自《中新社》）

▲日本首相安倍晉三26日發表影片，祝賀中共建政70周年。（圖／翻攝自《中新社》）

首先，安倍應該也是想趁熱打鐵，進一步深化日中關係，謀求日本國家利益的最大化，「中日關係，正進入一個新的階段，甚至很可能，進入新的蜜月期。」

其次，安倍的身段讓人刮目相看，他的選擇，哪怕這有損於自己的面子，「甚至在外人看來，多少還有些屈辱。但君子豹變，確實讓人不由不佩服，這才是真正的政治家。」

▲習近平(右)在G20峰會上跟日本首相安倍晉三握手致意。(圖／路透）

▲大陸國家主席習近平在G20峰會上跟日本首相安倍晉三握手致意。(圖／路透）

再者，日本迅速改善對華關係，尤其多次表示要在多邊主義和自由貿易加強合作，顯然也同當前世界貿易保護主義不斷抬頭有關，「要知道，貿易是日本經濟的生命線，安倍必須突圍，必須尋找籌碼。中國，顯然就是一個籌碼。」

在26日發表的影片中，安倍先是以中文問候，「大家好」，之後提到自己代表日本政府和人民表示熱烈的祝賀，在6月舉行的G20大阪峰會上，日中兩國為使峰會成功進行合作，此外，在峰會之前，雙方商定主席將於明年春天對日本進行國事訪問，兩國攜手應對地區和世界面臨的課題，一道為國際社會作出貢獻，最後，他祝願日中關係蓬勃發展。

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