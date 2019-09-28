美國液化天然氣船來台了！中油：有利平衡台美貿易

▲台灣中油旗下第一艘以長約交運之美國液化天然氣（LNG）船，歷經33天航程終於抵達台灣。（圖／台灣中油提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣中油公司今（28）日表示，旗下第一艘以長約交運之美國液化天然氣（LNG）船，歷經33天航程終於抵達台灣，今天於高雄永安液化天然氣接收站靠卸；中油表示，該貨氣載運抵台有助中油分散氣源、多元佈局，亦有利於平衡台美貿易。

台灣中油於2014年7月4日與法商GDF SUEZ(嗣更名為ENGIE)協商完成，並簽署第一紙以美國為主要氣源之長約，該合約係以美國Cameron LNG計畫商轉為長約啟運里程，年契約量80萬噸LNG，為期20年。契約供應商Total公司於2018年併購ENGIE上游資產，擴大其在全球LNG出口計畫之版圖，其中擁有Cameron LNG每年400萬噸天然氣液化產能。

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▲台灣中油旗下第一艘以長約交運之美國液化天然氣（LNG）船抵達台灣，今天於高雄永安液化天然氣接收站靠卸。（圖／台灣中油提供）

Cameron LNG計畫位於美國路易斯安那州，年產量達1,200萬噸。開發工程歷經8年，投資金額約100億美元，由美國Sempra、法國Total、日本Mitsui、Mitsubishi及NYK公司共同投資開發。美國總統川普前於本年5月14日造訪Cameron LNG計畫基地慶祝該計畫完工，並為美國提供更多就業機會，吸引資金投入美國。

該計畫於今年8月19日宣布正式商轉啟運，商轉後第一船貨氣於8月27日啟航，由SK Audace LNG船載運，沿著墨西哥灣，經過巴拿馬運河，經歷33天航程運抵台灣中油永安液化天然氣接收站。

台灣中油表示，這艘美國LNG貨氣載運抵台，除有利於平衡台美貿易，更充分展現台灣中油致力於「分散氣源、多元佈局」之推動，穩定供應國內天然氣，並戮力與民眾共創清潔、安全、環保潔淨家園之決心。

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