美國液化天然氣船來台了！中油：有利平衡台美貿易

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

第一艘長約交運的美國液化天然氣船來台了！中油：有利平衡台美貿易

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台灣中油旗下第一艘以長約交運之美國液化天然氣（LNG）船，歷經33天航程終於抵達台灣。（圖／台灣中油提供）

▲台灣中油旗下第一艘以長約交運之美國液化天然氣（LNG）船，歷經33天航程終於抵達台灣。（圖／台灣中油提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣中油公司今（28）日表示，旗下第一艘以長約交運之美國液化天然氣（LNG）船，歷經33天航程終於抵達台灣，今天於高雄永安液化天然氣接收站靠卸；中油表示，該貨氣載運抵台有助中油分散氣源、多元佈局，亦有利於平衡台美貿易。

台灣中油於2014年7月4日與法商GDF SUEZ(嗣更名為ENGIE)協商完成，並簽署第一紙以美國為主要氣源之長約，該合約係以美國Cameron LNG計畫商轉為長約啟運里程，年契約量80萬噸LNG，為期20年。契約供應商Total公司於2018年併購ENGIE上游資產，擴大其在全球LNG出口計畫之版圖，其中擁有Cameron LNG每年400萬噸天然氣液化產能。

請繼續往下閱讀...

▲台灣中油旗下第一艘以長約交運之美國液化天然氣（LNG）船抵達台灣，今天於高雄永安液化天然氣接收站靠卸。（圖／台灣中油提供）

▲台灣中油旗下第一艘以長約交運之美國液化天然氣（LNG）船抵達台灣，今天於高雄永安液化天然氣接收站靠卸。（圖／台灣中油提供）

Cameron LNG計畫位於美國路易斯安那州，年產量達1,200萬噸。開發工程歷經8年，投資金額約100億美元，由美國Sempra、法國Total、日本Mitsui、Mitsubishi及NYK公司共同投資開發。美國總統川普前於本年5月14日造訪Cameron LNG計畫基地慶祝該計畫完工，並為美國提供更多就業機會，吸引資金投入美國。

該計畫於今年8月19日宣布正式商轉啟運，商轉後第一船貨氣於8月27日啟航，由SK Audace LNG船載運，沿著墨西哥灣，經過巴拿馬運河，經歷33天航程運抵台灣中油永安液化天然氣接收站。

台灣中油表示，這艘美國LNG貨氣載運抵台，除有利於平衡台美貿易，更充分展現台灣中油致力於「分散氣源、多元佈局」之推動，穩定供應國內天然氣，並戮力與民眾共創清潔、安全、環保潔淨家園之決心。

►這款CP值很可以！

ET快訊
搜反送中裝備！香港海關全面搜查台灣旅客行李
1天2300元...熟女出租自己假結婚　2次「激情壞壞」後他
深夜連停3站「僅1人下車」　司機崩潰：我真的好累！同行嘆遲早
黃捷遭罵「垃圾」要提告！怒嗆韓國瑜「管好你的韓粉」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

iPhone 電池耗電問題有救了！蘋果再釋出iOS 13.1.1 版更新

iPhone明年掰了瀏海？地表最強分析師預測採6.7吋全螢幕

超大豪雨炸北北基宜！水利署發佈最新警示：北市一級淹水警戒

台北國賓斥資億元全新打造　目標「全台最好川菜廳」十月開幕

每年百對求婚成功！亞都麗緻巴黎廳攜手日本法菜名廚拚摘星

油價終於要降了！專家預估下周汽油回跌0.2元「加油再等等！」

晶華斥資8000萬更新館內餐飲　晶華軒專注粵菜力拚業績成長一成

南茂、大江生醫都回來了！台商回台投資突破6千億元大關

罷工勞裁會前工會發動靜坐　長榮航空：盼勞裁會秉公處理

蘋果西打製造商8月轉虧為盈　大飲：調整供貨通路而獲利

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

全台最狂高雄酒吧！16m長吧檯　一列排開68支得獎啤酒柱超壯觀

美國液化天然氣船來台了！中油：有利平衡台美貿易

iPhone明年掰了瀏海？地表最強分析師預測採6.7吋全螢幕

高通恢復對華為供貨...台廠轉單效應消失！　法人：台股第四季展望轉偏保守

超大豪雨炸北北基宜！水利署發佈最新警示：北市一級淹水警戒

台積電下半年領軍衝刺　ANSYS加大力度投資台灣

貿易戰為保持中立　宜特出售上海子公司給大陸當地檢測廠

台北國賓斥資億元全新打造　目標「全台最好川菜廳」十月開幕

中信金高層異動！　台灣金前總座詹庭禎接中信銀副董

商業周刊／PAZZO稱霸電商女裝狂戰術　專訪董座廖承豪

商業周刊／最大客戶洩密背叛　內衣布料女王復仇記

行李箱過X光機！香港嚴查台灣旅客　攜「戰略物資」入境最高關7年

連圈外人朋友也被騷擾　23歲男星「公開私生長相」嗆：跑也沒用，警局見！

青筋超明顯！有8大跡象＝你的手老了　醫警告：中3個以上該保養

安南醫院獲勞工局認證 台南唯一五心績優醫院

教師節快樂！　潘文忠親筆寫下感謝「老師是教育者，更是陪伴者」

宋仲基離婚後「顏值回到顛峰」　近照曝光⋯網：髮量恢復了

知名度≠時尚，15個IG翻紅小眾品牌　超模貝拉哈蒂德也成粉絲

LIVE／民進黨全代會、33周年黨慶登場　「台灣派對」邀全民共襄盛舉

酒駕零容忍展決心　南警聯合擴大路檢取締

FOODPANDA凌晨遭奧客惡搞　炸雞便當飲料店遭殃損失上萬元

財經熱門新聞

玉山卡友獨享五月天跨年演唱會優..

貿易戰衝擊　宜特出售上海子公司

尹衍樑戰略破局！知情人士曝：目..

台北國賓斥資億元全新打造　目標..

股利入帳　手握金雞拿金蛋

超大豪雨炸北北基宜！水利署最新..

國際油價回檔　專家預估下周油價..

全聯買咖哩喜中千萬發票！幸運兒..

打工族無法一起休國慶連假？　勞..

歐元匯價再創新低　換新台幣5萬..

台積電供應商ANSYS加大投資..

高通恢復對華為供貨...台廠轉..

iPhone明年掰了瀏海？地表..

實習月薪逾4萬！沃旭能源投入「..

更多熱門

相關新聞

油價終於要降了！專家預估下周汽油回跌：「加油再等等！」

美國商用原油庫存連兩週回升，國際原油價格近期回檔，專家預估下周油價可望回跌，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降0.2、0.5元，想加油的民眾不妨再等等，替自己省點荷包。

國際油價回檔　專家預估下周油價出爐：「加油再等等！」

黃國昌助理開罵中油員工　石油工會力挺：捍衛勞動尊嚴

加減省！油價下週預估大漲0.8元　中油平穩機制預估吸收0.3元

油價驚驚漲！下周油價估漲0.8元　九五無鉛逼近30元大關

關鍵字：

台灣中油天然氣台美貿易

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0告小王

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

台灣一家三口沖繩自駕撞來車　50歲女不治

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

路霸叭不走！小孩下車幫移卻開摸

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

情侶開房闖4次紅燈…帶血戰果扔地

韓國瑜一走　黃捷秒遭韓粉包圍罵「垃圾」

蜘蛛人重返漫威宇宙　湯姆霍蘭德回應

破億麥拉倫高雄排隊…是他揪團去加油

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面