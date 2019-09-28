台東攝影比賽成績出爐　得獎者竟是「陳小姐、毛先生」…個資法作祟

▲第1名「陳小姐」的作品。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

為了推動再生能源環境教育，台東縣政府首度舉辦「看見台東綠能之美再生能源靜態攝影比賽」，參與相當踴躍經評審後成績出爐，首獎由1位陳小姐獲得，但由於個資問題，縣府公布得獎前3名為「陳小姐」、「毛先生」及「蔡先生」，究竟是誰得獎，攝影界都在猜一猜。

台東縣政府財政與經濟發展處表示，本次競賽十分踴躍，經過2個月的徵件以及資格審查後，共有39件優秀作品進入9月23日的複選。

請繼續往下閱讀...

複選當天縣府邀集產官學研代表組成評審團，分別以構圖、技巧、和意境傳達等進行評選，最終經過激烈的競爭後，共有3件作品脫穎而出，分別為第1名作品名稱風力裝置攝影者：「陳小姐」、第2名作品名稱：地熱溫泉攝影者：「毛先生」及第3名作品名稱：再生．空拍攝影者：「蔡先生」，獲得本次競賽前3名的殊榮

評審團隊表示，第1名頒給陳小姐，她的主題是山和海濱公園風力裝置，該作品展現了良好的構圖技巧並兼具美感元素，除了帶有本次主題，還把充滿台東風情的漁船海景入境，另外，作品暗部明顯，且整體色彩捕捉也很合理，榮獲首獎，實至名歸。

但由於個人資料保護法考量，公布的前3名為「陳小姐」、「毛先生」及「蔡先生」，讓整個攝影界也十分好奇，究竟是哪幾位「陳小姐」、「毛先生」及「蔡先生」得獎。