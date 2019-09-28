華聞快遞／「5G是小兒科」　任正非：未來最大的產業是人工智慧

▲任正非。（圖／路透）

《廣東》5G是小兒科！ 任正非：未來最大的產業是人工智慧

華為創始人、CEO任正非於26日下午，與2位全球頂級AI專家進行了一場「咖啡對談」，期間他多次談及人工智慧。任正非指出，5G是小兒科的事情，未來最大的產業是人工智慧，希望在人工智慧領域不要出現第二個實體清單，不要再出現衝突，要共同給新社會提供服務。（新京報）

《上海》中國廣電率先在上海開建5G測試網

中國廣電27日在上海虹口啟動了首批5G測試基站部署，本次測試選擇在虹口足球場、5G全球創新港等區域，基於SA獨立組網方式開展網路建設，測試基站採用4.9G頻段，將為中國廣電在上海的5G網路大規模建設奠定基礎。根據建設方案，預計首個基站將在今年10月開通，計劃年內在上海建成約200個5G基站，為深化上海「雙千兆寬頻城市」建設注入新動能。（上海經信委）

《上海》金山辦公通過科創板上市審議

上海證券交易所官網27日顯示，北京金山辦公軟體股份有限公司順利通過科創板上市委的審議。下一步，金山辦公還將在證監會層面進行註冊程式，如果註冊生效，將意味著小米掌門人雷軍旗下又有一家公司成功進軍資本市場。資料顯示，該公司屬於軟體和資訊技術服務業，保薦機構為中金公司，擬融資金額20.50億元（人民幣，下同）。（澎湃新聞）

《北京》陸二季度經常帳戶順差達1.4兆

大陸國家外匯管理局27日公佈二季度及上半年中國國際收支平衡表。數據顯示，今年二季度經常帳戶順差3146億元（約新台幣1.4兆），資本和金融帳戶順差1456億元，其中，非儲備性質的金融帳戶順差941億元，儲備資產減少519億元。從上半年整體情況看，大陸經常帳戶順差5984億元，資本和金融帳戶順差2912億元，其中，非儲備性質的金融帳戶順差3075億元，儲備資產增加157億元。（澎湃新聞）

▲海南航空B-2731。（圖／Wikipedia／Tomás Del Coro）

《海南》海南航空擬以200億向關聯方出售9架飛機

根據27日的公告內容，海南航空控股股份有限公司擬以45.5億元（約新台幣200億元）的價格，向關聯方出售9架飛機。對於產生上述交易的原因，公告稱，本次交易是基於公司整體航線運力規劃厘定，有利於優化公司自有機隊結構，使機隊與航線配比更科學化;有利於降低公司單位運營成本，提升飛機運營使用效率，使得資源配置更合理、更節能；有利於實現資產負債結構科學化，符合公司當前戰略定位，不會對公司生產經營形成重大不利影響。（澎湃新聞）

《浙江》寧波進一步扶持外貿發展 5年後進口、出口雙雙破兆元人民幣

寧波市27日宣佈啟動「225」外貿雙萬億行動，到2025年，通過存量擴張和增量突破，實現全市外貿進出口總額翻一番，其中進口額、出口額分別達到1兆元；貨物出口額佔全大陸、全省的比重分別提高到4%、30%。寧波作為大陸十大外貿城市之一，對外貿依存度高達80%，每10個寧波人中，就有6個從事相關行業。（央廣網）

《北京》陸1-8月服貿總額同比增長3% 逆差減小

數據顯示，大陸1-8月服務貿易總額達到35720.8億元（人民幣，下同），同比增長3%，其中出口12645.6億元，增長9.7%；進口23075.2億元，下降0.3%。主要呈現以下特點：一、服務出口增速進一步提高；二、服務貿易逆差減小，下降10.1%，規模降至10429.6億元；三、知識密集型服務貿易表現突出。（大陸商務部網站）

《香港》港交所被曝尋求98億美元貸款洽購倫交所

港交所被曝正與多家銀行就一筆貸款進行談判，借款約70億-80億英鎊，約合98億美元，以支持其對倫敦證券交易所集團（簡稱「倫交所」）擬議的收購要約。知情人士透露，該公司正尋求組建一個由多家銀行組成的銀團。對此，港交所回應稱，不評論市場傳聞。（澎湃新聞）

▼港交所交易大堂。（圖／新華社提供）