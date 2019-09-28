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滑獨木舟10km　馬公高中教師帶學生關注澎湖海洋垃圾

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▲▼ 獨木舟課程 。（圖／張祖德提供）

▲馬公高中獨木舟課程 。（圖／張祖德提供）

記者崔至雲／台北報導

每學期帶學生划獨木舟跨島露營10公里，是馬公高中老師張祖德帶領學生認識海洋方法。張祖德為讓學生了解，「澎湖四周都是海，卻有很多廢棄物，導致漁民抓不到魚」，設計一系列海洋環境課程，讓學生主動思考解決海洋垃圾的方法。

張祖德指出，澎湖學生有時會缺乏學習動機，為了讓學生有自發性的學習力，特別以孩子所在的家鄉作為引導，讓學生思考，身為「被垃圾包圍」的小島島民，該如何解決海洋、環保問題，激發學生保護家鄉的心志，學生更自發辦營隊邀請台灣本島高中生來實地了解澎湖自然環境。

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▲▼ 馬公高中老師張祖德。（圖／教育部提供）

▲馬公高中老師張祖德。（圖／教育部提供）

張祖德進一步指出，現在學校的獨木舟課程，都可進行跨島行程，讓師生感到很有成就感，目前每學年的獨木舟課程已成為學校的特色，很多學生都主動選修「獨木舟運動理論與實務」課程，2學分的多元選修課程都是班班客滿，展現出學習的成果。

張祖德分享，除了關心海洋環境問題，他也帶領學生向美國在台協會青年提案盼改變地球環境，當學生們發現自己有影響力時，就會更自發性學習，像瑞典16歲環保鬥士葛莉塔．桑柏格（Greta Thunberg）一樣，為保護環境而努力。

▲▼ 獨木舟課程 。（圖／張祖德提供）

▲▼張祖德帶領學生認識海洋，並設計海洋環境課程，讓學生主動思考解決海洋垃圾的方法。（圖／張祖德提供）

▲▼ 獨木舟課程 。（圖／張祖德提供）

張祖德日前得到108學年師鐸獎，他表示，希望就由這次得獎，可以有更強烈理由去說服其他老師改變，「當老師不只是收入，總要發揮價值。」張祖德也鼓勵學生籌組營隊或社團，去擔任國中小學生的輔導員，當學生發現自己有能力去影響他人或世界時，就會有動力去學習。
 

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