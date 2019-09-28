圖／AI娃娃繡「中華民國」臂章...郭台銘中秋起義連署小物曝光

▲郭台銘感恩之旅台北場，郭台銘辦公室發言人受訪拿AI娃娃。（圖／記者葉南州攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘「感恩之旅」28日下午在台北的三創生活園區登場，據了解，郭董除了分享自己的內心話，現場還會播放「參選版」影片，《ETtoday新聞雲》全程直播。郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜在會前受訪時，也公布原本郭台銘在中秋連假後要展開獨立連署時一併推出的競選小物，也就是繡著「中華民國」臂章的AI娃娃，28日將改送給20位忠誠郭粉。

郭台銘27日在發佈感恩之旅時提到，為了感謝大家一路走來對他的大力支持，因而促成「感恩之旅」的生成，在報名過程也感受大家滿滿的熱情，不過他也說，無法抵達現場的朋友也有直播可以觀看、更準備了小禮物送給參加直播互動的朋友。

見面會下午2點半待觀眾入場後，先以國歌進行開場，接著有慈善團體演出，並邀請3位郭粉上台分享、互動，活動環節也會請幕僚談談真心話、回顧影片，最後還有100名粉絲可以和郭台銘合照。

原本外界對於郭台銘參選抱有相當高的期待，當初各項民調也顯示第三勢力有一定的支持度，郭台銘卻連署截止日前一天晚上宣佈退選，公布「棄選版」的影片惹哭許多支持者。為了滿足「郭粉」的期待，郭台銘將在感恩之旅台北場公布「參選版」影片。

▼郭台銘感恩之旅AI小娃娃。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲原本郭台銘在中秋連假後要展開獨立連署時一併推出的競選小物，就是繡著「中華民國」臂章的AI娃娃。（圖／郭台銘辦公室提供）