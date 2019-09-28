「郭家軍」立委掛民眾黨？　蔡沁瑜：這個要從長計議

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘退出2020總統大選後動向仍備受關注，根據《ETtoday新聞雲》掌握，郭台銘與昔日盟友台北市長柯文哲之間的合作重心將轉往立法院，10月2日、3日將有第一波立委參選人與郭柯兩人合掛的看板正式上線。關於「郭家軍」是否會掛上民眾黨黨籍，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜28日受訪表示，「這個要從長計議」。

▲郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜 。（圖／記者黃克翔攝）

蔡沁瑜表示，本來是規劃10月2日要拍定裝照，但時間點都是暫定的，還會在做整體評估，因為現在提名還不是很完整，是不是10月2號能拍成，或是針對第一批立委來拍，還要再研究一下。

至於自己是否選披掛上陣？蔡沁瑜說，他個人還在考慮，同選區的國民黨立委陳學聖說擔心她累，也說跟她長輩舊識，但為了這件事我有去問家裡長輩，但長輩說不認識陳學聖只有電視上看過，她認為自己是三個孩子的媽，不會比跑選區輕鬆，不怕累只怕沒事做。

是否會幫部分藍委助選？蔡沁瑜說，郭台銘是不分黨派藍綠，願意認同郭台銘理念的人都願意輔選，但目前沒有藍委來找過郭台銘。

「郭家軍」是否會掛上民眾黨黨籍？蔡沁瑜說，在不分區立委名單方面，會來看看合不合適，加入不分區必須要掛民眾黨，會有黨籍身份，這個要從長計議。

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者葉南州攝）

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