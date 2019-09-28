快訊／國民黨同意註銷黨籍　郭辦：郭台銘從此海闊天空

▲郭台銘退黨，蔡沁瑜辦理退黨程序。（合成圖／記者李毓康攝、郭台銘競選辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨27日晚間表示，國民黨主席吳敦義已於傍晚批准，將於下週三送中常會備案通過。吳敦義28日上午也表示，郭台銘雖然現在不是黨員，但和國民黨殊途同歸，都是希望中華民國穩定。郭台銘辦公室稍早也發出聲明表示，郭台銘先生和國民黨關係已正式劃下句點，「郭台銘先生從今以後將海闊天空」。

郭台銘辦公室表示，對於國民黨吳敦義主席願意尊重郭台銘先生的個人意願，同意批准退黨申請案，郭台銘表示感謝，也能理解週三中常會吳主席出於善意的慰留本意。

郭台銘辦公室指出，至此，郭台銘先生和國民黨關係已正式劃下句點，郭台銘先生從今以後將海闊天空，沒有政黨的束縛，卻擁有更大空間能為中華民國的未來和發展，盡個人最大的心力，祝福國民黨，大家一起加油。

其他人也看了這些...

►郭台銘黨籍下週註銷 郭柯「雙母雞」首波看板10月上線

►獲郭台銘支持？ 王金平：老早約定好的！我們是關公兄弟

►郭台銘爭取親民黨總統門票？ 幕僚駁：已講過要選就是獨立連署

更多熱門新聞...

►傳郭台銘下週找親民黨要「門票」 李鴻鈞：初選後有聯繫未見面

►傳郭台銘也有意親民黨提名 柯文哲：朋友做什麼支持就好

►郭台銘總統路的轉折 蔡沁瑜、蔡壁如出面說明退選始末

►「即日起，我退出老化黨。」