新手買保單看過來　3重點看懂保單條款確保權益不吃虧

▲保單條款看得霧煞煞，金管會提出3大建議重點，讓消費者快速掌握保險商品。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

儘管多數人知道購買保險可以轉嫁風險，但對於保單條款卻看得霧煞煞，金管會提出3大建議重點，讓消費者快速掌握保險商品，避免日後爭議，並提醒消費者應於投保前詳實閱讀保單條款的約定。

保戶與保險公司雙方應遵守的權利義務是透過保險契約來約定，在保險事故發生後，理賠也應依雙方簽訂的契約內容為依歸，因此閱讀保險契約是保戶維護自身權益的第一步。

消費者平時往往不常接觸保險，金管會提出3大重點，讓消費者更容易著手並有效率的掌握保險商品的重點。首先是掌握投保商品的主要性質，依據保險法的分類，人身保險可分為人壽、傷害、健康及年金保險等4大類，各自滿足消費者各種不同的保障需求，因此投保前務必要優先了解所投保的保險性質是否與自身需求相符。

此外，上述的人壽及年金保險的設計，除了「傳統型保險」外，也可設計為「投資型保險」，這類商品由保戶選擇投資標的並自行承擔風險自負盈虧，商品名稱中通常會冠有「變額」或「投資連結」字眼，投保前更須特別留意自身是否能承擔相關投資風險。

再者是了解保險範圍（給付項目）、不保事項與除外責任，購買保險最重要的目的就是希望事故發生時能獲得保險給付的幫助，因此對於保險範圍與給付項目務必要清楚理解。

一般來說，保單的保險商品名稱下方都會註明該商品涵蓋哪些給付項目，每一個給付項目都會有其對應的條款約定，這些條文務必要優先了解，而不保事項與除外責任是指保險契約不包括的危險，或保險公司不負給付責任的項目，為維護自身權益及避免產生理賠爭議，也應充分了解。

最後是搭配商品簡介，為了便於向消費者解說，保險公司通常都有製作比較簡單易懂的商品簡介，這些簡介會使用較口語的文字搭配簡明的圖表，有助於消費者對保險商品獲得基本的概念與認識，看完商品簡介後，再來閱讀保單條款就會相對容易許多。