批蔡英文意識形態缺席祭孔儀典　馬英九：30年來大陸改邪歸正

▲馬英九祭孔，祝賀教師節快樂。（圖／翻攝馬英九臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

前總統馬英九28日教師節這天，在臉書感謝教育崗位上辛勤奉獻的老師們，另批評民進黨執政後，因為意識形態偏見，切斷台灣與中華文化的傳承與源流關係，「蔡英文總統更年年缺席祭孔儀典。」

馬英九表示，自己在台北市長任內親自主持祭孔典禮，也擔任總統後，每年在總統府主持「中樞紀念大成至聖先師孔子誕辰典禮」，也改變原由內政部長代表總統祭孔的慣例，親自前往台北、台南、台中及桃園孔廟參加祭孔典禮，還恢復停辦長達9年的「師鐸獎」，鼓勵各縣市政府入祀當地的大教育家與大學者，展現中央與地方政府對教育的重視。

馬英九說，中國大陸在文革時期嚴厲批判孔子，當時台灣則推動中華文化復興運動，使台灣成為世界上維護中華文化最成功的地方，「但30年來大陸改邪歸正，重視儒學」；反觀民進黨執政後，因為意識形態偏見，進行一連串去中國化行動，高中歷史課綱將「中國史」切割納入「東亞史」，切斷台灣與中華文化的傳承與源流關係，「總統府也不再紀念孔子誕辰，蔡英文總統更年年缺席祭孔儀典。」

馬英九強調，孔子曾說：「政者正也，子帥以正，孰敢不正」、「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從」；他向蔡英文喊話，在「棄孔」的同時，似乎也把聖賢推崇的為政之道，一併拋棄。

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