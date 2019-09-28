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黃捷遭罵垃圾要提告：高雄不是一言堂！　怒嗆韓國瑜「管好你的韓粉」

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區公所28日舉辦九九重陽活動，市長韓國瑜也到場與長者開心互動，不料就在韓國瑜離開後不久，現場媒體採訪時代力量市議員黃捷時，遭到多名韓粉亂入包圍，其中還有人指著黃捷飆罵「垃圾」，甚至一度情緒激動想上前施暴，所幸警方及時到場，護送黃捷離開，就在離開後，她現在臉書發表文章表示：要告了！

▲▼韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃捷在28日出席在重陽敬老活動時遭韓粉辱罵「垃圾」、「沒水準」等，不滿被干擾，她告誡「你的言論、我可以提告」，但是民眾並未停止，後來黃捷被員警保護離開，而警方也向黃捷詢問是否要提告，而她本人跟員警表示「不願意提告」。

▲高雄市議員黃捷遭罵垃圾，現在決定提告，同時在臉書發表心情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市議員黃捷遭罵垃圾，現在決定提告，同時在臉書發表心情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃捷事後也在自己臉書發表心情表示，早上遭到多位韓粉包圍，對自己辱罵多次「垃圾」、「沒水準」、「最沒品」，對著我比倒讚，甚至越罵越靠近，作勢要動手，但是「個人榮辱是小事，但韓粉這些不理性的行為已經不是第一次，衝進議會罵議員「臭三八」、寄恐嚇信到服務處，甚至威脅議員的家人，都已經嚴重影響議員進行市政監督的工作了」。


她同時也強調議員在議事廳進行市政質詢是責任：「若對我的表現不滿意，我一定虛心接受、努力傾聽學習，但這些人不針對市政討論，只是不斷對我進行人身攻擊，並無助社會和諧更對高雄進步沒有幫助。因此我決定要向韓粉提吿，必須讓社會知道，高雄不是一言堂，尊重不同的意見才是民主社會的基本價值」。也呼籲韓市長最在乎的「愛與包容」請從約束支持者開始，而不是帶頭煽動仇恨，放任支持者進行恐嚇和威脅！

▲▼韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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