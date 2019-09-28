燒毀五星旗被捕...13歲女童獲准保釋　裁判官警告父母「看管好」

▲屯門遊行中被逮捕的女性示威者。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例抗爭不斷，屯門公園衛生關注組成員21日發起「光復屯門公園」遊行，期間卻演變為示威衝突。據悉，港警當天逮捕了1男1女的13歲孩童，女童被控「燒毀五星旗」，而男童則是「涉非法集結，以及持有鐳射槍與噴漆罐」等罪。

該案昨（27）日在屯門裁判法院提堂，裁判官依控方要求，將此案押至11月22日再審，好讓警方作進一步調查。此外，13歲女童昨日穿著校裙到屯門裁判法院少年庭應訊，裁判官雖在法庭上批准保釋，但仍要求須遵守宵禁令，並且叮嚀女童的父母「要管好孩子」，因為如果再被捕就無法獲得保釋。

綜合港媒報導，控方表示，女童21日在屯門大會堂外，連同另外2名不知名者，故意以焚燒及踐踏的方式侮辱五星旗。不過，控方雖然不反對女童申請保釋，但仍要求法庭頒佈多項保釋條件，包括交出5,000元保釋金（台幣約1.9萬元）、遵守每晚10時至隔日早上6時的宵禁令、不得離開香港、每星期到指定警署報到等。

▲光復屯門公園遊行。（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」）

據悉，13歲女童的辯護大律師表示，女童在學校行為良好，若日後遇上示威會多加小心，不會再牽涉其他衝突中，而其父母也承諾會加強管教，可不用施加保護令。

此外，港警也在遊行當日拘捕了另一名15歲的男同學，涉嫌藏有80厘米的改裝雨傘、長約55厘米的行山杖、一支綠茶混合腐蝕性液體、噴漆、頭盔及雷射筆等物。

最後，裁判官認為，過去3個月以來，常人都知道示威者會用那些工具，但男同學是否將涉案物品用於非法用途，則留待審訊處理，為免該位男同學再犯，故拒絕其保釋申請，並把男學生交懲教署看管，案件押後至11月15日再提訊。

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