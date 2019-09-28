機場跑道驚現「自走行李箱」　左右搖擺失速狂奔…工作人員傻眼





▲行李箱疑似因為沒裝東西加上結構輕，被風吹著跑。（圖／翻攝自「LiveLeak」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International）近日一段影片流出，工作人員開著車在機場上工作時，竟然看到一個「自走行李箱」，在左前方快速滑動，還不斷左右搖擺，速度之快差點讓人追不到。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，這座民間機場距離東南方首都莫斯科（Moscow）約29公里，為俄羅斯第二大機場，僅次於多莫傑多沃國際機場（Domodedovo International Airport）。工作人員每天得處理成千上萬件的行李，某天卻似乎獨獨漏掉一件。

▲工作人員傻眼。（圖／翻攝自「LiveLeak」）

影片中工作人員開著車，看到左邊一個小黑團竟加速超過自己，仔細一看是一只黑色行李箱，不靠人或引擎在機場跑道附近加速狂奔，宛如喜劇電影中，箱子裡有幾隻小老鼠或一個人正在靠自己逃生的情節。

影片在網路上被瘋傳後，機場發言人也證實的確是在這幾天發生的事，但未指出確切地點是在主機場跑道附近或其他地方。發言人也表示，這只行李箱應該不屬於旅客的，因為能夠能夠在跑道上如此輕盈的移動，代表裡頭沒有裝東西，加上當時風大，才會被人拍到「自走行李箱」的景象。另外基於工作需要，較輕的行李通常都是機組人員的。

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