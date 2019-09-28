iPhone 電池耗電問題有救了！蘋果再釋出iOS 13.1.1 版更新

▲Apple今（28）日再釋出iOS 13.1.1 版更新。（圖／翻攝自iPhone）

記者林淑慧／台北報導

iOS 13甫上線時傳出異常耗電、閃退等問題，Apple今（28）日再釋出iOS 13.1.1 版，官方建議所有升級至 iOS 13.1 的用戶趕緊透過「設定」->「一般」->「軟體更新」來進行 OTA 更新，用以修改諸多問題與功能改進。

外媒《The Verge》指出，iOS 13.1.1 版修復了部分 iPhone 機型的耗電問題，對於iCloud 備份還原失敗、Siri 在新的 iPhone 11 系列語音識別功能也有所改善。

▲iOS 13傳出異常耗電等問題，Apple於本月25日讓iOS 13.1版提前上線。（圖／記者邱倢芯攝）

Apple在25日已推出iOS 13.1版，在「尋找」的「本人」標籤頁中加入連結，以讓訪客登入並定位遺失的裝置；若iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上的 iPhone 螢幕無法被驗證為Apple的全新原廠螢幕，可傳送通知。

另外也修正了「郵件」中無法於背景下載電子郵件的問題、「訊息」的詳細資訊畫面中無法顯示照片的問題、「提醒事項」中，部分使用者無法分享iCloud列表的問題、從鎖定畫面滑動時，「相機」方向不正確旋轉等的問題。

除了上述的問題外，iOS 13.1也增添了新功能，像是透過超寬頻技術進行 AirDrop，讓使用者可以從 iPhone 11、iPhone 11 Pro 或 iPhone 11 Pro Max對準另一部來選取 AirDrop 對象。

另外，針對「電池健康度」，此一版本將最佳化電池充電會減少iPhone電池處於充滿狀態的時間，降低電池老化速度；為了iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max所設計的效能管理功能，若發生未預期關機，使用者可停用此選項的功能；若「電池健康度」無法驗證 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 是否已使用Apple的全新原廠電池，可傳送通知。

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