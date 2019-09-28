妙天解盤第三勢力　王金平大聯盟搞不成

▲悟覺妙天分析台灣政治發展。



圖文／中評社

針對台灣政局，「國會政黨聯盟」（簡稱：國會黨）主席悟覺妙天接受中評社訪問表示，他研判鴻海創辦人郭台銘與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲應該不會參選2020，「郭柯合」目標還是放在衝5％的政黨票，2024不用拼連署直接參選。至於中國國民黨不分區立委、前立法院長王金平想組大聯盟成功機率不高，他會勸王留在國民黨。

悟覺妙天，1934年生，屏東縣潮州鎮人，國防管理學院畢業、中國文化大學政治系研究所研究，學禪超過36年，1999年成立「社團法人台灣禪宗佛教會」，2011年成立「財團法人釋迦牟尼佛救世基金會」，2015年1月27日參與民國黨創立，2018年10月18日創立「國會政黨聯盟」，擔任黨主席，民國黨於2019年1月25日併入，目前國會黨的黨員人數，估計超過30萬人，分布全台。

悟覺妙天9月26日下午在「國會政黨聯盟」台北中央黨部接受中評社專訪。

中評社問，「國會政黨聯盟」與王金平倡議成立的「民主大聯盟」有關連？

悟覺妙天證實，郭台銘、柯文哲、王金平當初希望「郭柯王」結盟，他也有參與協調，問題是，柯P現在自己已成立政黨。柯文哲看起來很排斥王金平，只希望拉住郭台銘，藉由郭下去選2020，把柯與民眾黨的政黨票，一舉衝破5％，2024就不用靠連署，直接政黨推薦，他們打的算盤是這樣。

他說，上次徐欣瑩跟宋楚瑜搭檔，就知道我們有50萬選票的實力，如果再努力，衝到80萬票，甚至100萬票沒問題，自己就可以超越5％門檻，也不用靠王金平的大聯盟。

王金平執意參選到底，怎麼選到底？郭台銘不選了，怎麼辦？

悟覺妙天說，王只好跟親民黨宋楚瑜合作，由親民黨提名，拿到2020入場券，只是不見得可以談得攏，就算談攏也沒有用，不可能贏過蔡英文。 他解釋，雖然韓的「庶民語言」，很多人不喜歡，但這些是選舉語言，主要是站在勞動階級來講話，基層勞動人口有900萬人，韓國瑜要抓住這些人。

國會政黨聯盟2020大選會支持韓國瑜？

「目前看起來應該是」，他說。 悟覺妙天認為，國民黨支持韓也不要排斥他，打壓他，難道要等主席吳敦義出來選嗎？國民黨真的不能這樣亂，本來會贏，最後可能變輸。

為什麼王金平執意要選到底？當選機會太低

悟覺妙天分析，國民黨剛開始的初選制度設計，沒有韓也沒有郭，結果黨中央初選辦法，改來改去，王氣憤退出，更促使他決定參選到底。 他說，王也來找他，如果王的民主大聯盟能夠贏的話很好，現在不能贏，就應該挺國民黨的韓國瑜，合力把民進黨下架，即使親民黨給王金平這張入場券，也贏不了，

郭台銘的動向？已經宣布不選，為何還有這麼多動作？

悟覺妙天認為，只能說，郭之前的錢，已經投下去了，現在沒辦法選了，目標放在2024，現在郭想辦法跟柯合作，把政黨票超過5％，屆時郭選？還是柯選？他們兩個人是比較好談，“郭柯合”打的算盤是這個，將來不用連署就可以推自己人選，看到的是下屆大選。 他說，柯不可能跟宋合作，「郭柯」這組目標放在2024，問題是2024年能等到嗎？「連我都不相信」，說不定郭也正在思考，要不要跟親民黨合作，還有變數。

郭台銘退了，卻沒有站出來挺韓，是否也是韓聲勢始終拉不來？

悟覺妙天說，必須說，挺韓的人是隱性，隱藏還沒有表態，只是在觀望，不是反對韓國瑜，郭沒有站出來挺韓，多少有影響，也不是很嚴重，當然站出來支持韓最好，不支持也不會影響。

能不能勸郭台銘挺韓國瑜？

「很難勸」！他說，或許郭心想下屆自己出來，這屆不出來，心已決定，只是郭真正會怎麼想？實在也很難講。

郭柯很難跟韓國瑜合作，會不會王金平會比較好合作？

悟覺妙天說，所以他很想去勸王，希望留在國民黨，國民黨不要分裂。