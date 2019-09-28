台灣女孩CC開箱總統府！蔡英文化身導覽員　自曝旅行必帶這3樣東西…

記者呂欣玫／綜合報導

全球首創「來去總統府住一晚」免費體驗活動，24日正式公布入選名單，總統蔡英文更化身嚮導，28日在影片中親自為大家導覽總統府，同時曝光旅行時一定會帶的3樣物品！

為了「來去總統府住一晚」免費體驗活動，蔡英文親自上陣，28日透過臉書影片為台灣女孩「Cc謝昕璇」導覽總統府。進入總統府第一站來到總統府敞廳，蔡英文介紹，這裡原本是巴洛克式建築，但二次大戰時毀於戰火中，重建以後現在看起來線條比較簡單。

蔡英文提到，總統府是一個日字形，所有連結的通道都叫做迴廊，常常會當作直播的場景，因此對媒體發表的談話就叫「迴廊談話」；接著，台灣虹聽是接待比較大團體的地方，讓賓客可以圍著一圈坐，廳內的兩幅畫是虹廳的代表作，出自於台灣美術大師林惺嶽，主題是一隻台灣藍鵲—台灣的國鳥。

▲蔡英文親自導覽總統府。（圖／翻攝自蔡英文臉書）



接著，蔡英文介紹到永恆之窗，窗框兩邊的秤錘能維持住窗子的平衡，另外，總統府的每一個角落都有像八角亭這樣的房間，牆壁上掛的都是外賓來訪時送的畫作，有每一個國家不同的特色，特別選在八角亭展示出來。

蔡英文也透露，旅行一定要帶的三個東西，第一是一定要帶談判或辦公的資料，第二則是會多帶一副眼鏡，怕摔壞了還有一副可以備用，第三還會多帶一支手錶，因為常常把手錶摔壞。

全球首創「來去總統府住一晚」免費體驗活動已正式公布入選名單，10組入選者共18人，來自11個不同國家，包括聽障旅遊Youtuber情侶、美食旅遊部落客等。許多提案者不約而同表示，最嚮往台灣的多元文化，還有很多人用Amazing來形容台灣民主自由的風氣。

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