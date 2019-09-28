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低潮妹公車上落淚...暖男遞紙條鼓勵超窩心　她翻到正面「淚腺險失控」

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▲▼哭,傷心,憂鬱。（示意圖／翻攝自pakutas）

▲低潮示意圖，非本文當事人。（圖／取自pakutas）

記者張嘉晏／綜合報導

無論何處都有溫暖的故事正在發生！一名女網友日前在公車上忍不住負面情緒落淚，隨後就有位男子遞紙條幫她加油打氣，相當窩心。沒想到原PO事後一翻到紙條正面後，竟然又秒鼻酸，暖心故事也吸引了萬人按讚。

「沒想到自己也有這麼一天。」一名女網友在Dcard上發文，她表示27日搭公車去打工的途中，因為家裡的事讓她本來心情就不太好，加上耳機裡音樂的催化，讓她淚腺忍不住爆發，就直接在公車上哭了出來。

請繼續往下閱讀...

原PO心想，自己哭成蕭婆的模樣一定嚇到對面的阿嬤，沒想到隨後竟有暖心故事發生在她身上。原來正當她要下車時，有一位陌生男子突然遞給她一張小紙條，但由於自己哭太狼狽又急著下車，就沒有看清楚對方的長相，只微笑了一下就匆匆離去。

原PO後來在上班前看了紙條內容，上頭寫著「Hi：我也常在公車上哭，看妳這樣有點心疼，不管妳遇到什麼事，一定都會好起來的！妳可以傷心，但以後一定要開心喔！祝妳幸運。」句末還畫上了一顆歪歪扭扭的星星，讓原PO秒鼻酸。

▲▼ 陷入低潮的原PO在公車上收到鼓勵紙條 。（圖／翻攝自Dcard）

▲ 陷入低潮的原PO在公車上收到鼓勵紙條 。（圖／翻攝自Dcard）

不過更讓原PO訝異的是，紙條的正面實際上是一張「身心科診所的單據」，上頭寫著男生的名字、年齡，以及醫生所開的抗憂鬱藥物，讓原PO頓時又想哭了，「你也曾有過無比悲傷的時候吧！你可以傷心，但以後一定要開心喔！謝謝你。」

暖心故事一曝光，網友們紛紛噴淚表示世界上的好人真的很多，「好棒的人，加油」、「真好欸，如果是我應該會哭更慘」、「願妳與那位男生的世界，被溫柔包圍」、「他一定長得很善良XD」、「看著看著瞬間熱淚盈眶」、「好溫暖～我以後也要成為遞紙條的人」。

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