2年前搶刀破窗逃法院　通緝犯檳榔攤尋嘸女友開槍洩憤遭逮

<br>

記者陳豐德／新北報導

一名槍砲犯何榮淇2017年4月因為違反槍砲彈藥條例被裁定羈押，送到新竹地院時，因為卻突然搶了一把美工刀逼退法警，隨後破窗逃脫，被列為通緝犯在案；不料就在27日中午11時許，何男因為酒後跟黎姓女友發生衝突，竟在八里的檳榔攤開槍洩憤，警方組成專案小組晚間就將他逮捕歸案。

槍砲犯何榮淇（48歲）曾擔任一家PUB的店長，並且以黑道身份圍事，有傷害致死及妨害自由等前科，因為曾犯槍砲案仍在假釋當中，2017年右被查到2把改造手槍，以「長輩身體不好需要人照顧」為由盼能交保，但遭新竹地院裁定收押。

▼通緝犯何榮淇2017年搶刀揚言自戕，隨後破窗逃離新竹地院。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼何嫌尋女友未果囂張在檳榔攤內開槍。（圖／記者陳豐德翻攝）



2017年10月4日下午3時許法警將何男提回戒護室，但因為人犯沒有上手銬，拿到了工人放在通到的美工刀，就抵住自己的脖子揚言自戕，隨後穿越房火門後鎖門阻擋追捕，接著從地下室跑往一樓，沿著法官通道持滅火器打破強化玻璃後逃出，事發後警方動員百名警力追捕無效，成功讓何姓嫌犯逃脫，震驚社會。

此後何男開始逃流亡生活，這段時間皆躲藏在親戚家中，近期在新北市八里區一帶活動，並結交其黎姓越南籍女友，27日當天他酒後在電話中與黎女起了口角衝突，因為黎女在八里區一處檳榔攤工作，何男前往檳榔攤堵人未果，憤而拿出預藏的槍枝開槍洩憤，並持槍威脅檳榔攤的女員工，隨後揚長而去。

經專案小組擴大調閱監視器及查訪，成功鎖定犯嫌行蹤，由蘆洲偵查隊長率專案小組至樹林區一處民宅埋伏多時，終在同日晚上9時許許順利緝獲何嫌到案，當場在隨身側背包起獲改造手槍1枝及子彈20顆。全案依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪移送臺灣士林地檢署偵辦。

▼何嫌遭警方帶回偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►計程車高速撞上違停遊覽車 運將卡在車中送醫不治

►國中生娃娃機店野砲「42秒繳械」 警：PO網恐涉兒少法

►大貨車停紅燈 三寶媽「鑽車前死角」想違規迴轉險遭輾斃