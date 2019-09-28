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桃園男將住家當成地下兵工廠　警方特勤隊拂曉出擊破獲

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▲刑事局除暴特勤隊會同龍潭偵查隊在桃園市龍潭區查獲葉姓男子2把改造槍枝與子彈、工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲刑事局除暴特勤隊會同龍潭偵查隊在桃園市龍潭區查獲葉姓男子2把改造槍枝與子彈、工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局龍潭分局日前接獲線報葉姓男子擁槍自重，並有改造與販賣槍枝情資，經長期跟監後26日會同刑事局除暴特勤隊等單位，深夜持搜索票至新竹縣、桃園市龍潭區等處所執行搜索攻堅，當場查獲還在睡夢中的葉男到案，在其住處等地起出2把改造手槍、子彈與改造工具一批，全案依違反槍砲彈藥管制條例移送地檢署偵辦。

▲刑事局除暴特勤隊會同龍潭偵查隊在桃園市龍潭區查獲葉姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲刑事局除暴特勤隊會同龍潭偵查隊在桃園市龍潭區查獲葉姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，龍潭分局偵查隊掌握42歲的葉姓男子在轄區擁槍自重，私下幫人改造槍枝與販賣情事，葉男猜忌心重且情緒易怒，因此報請地檢署聲請搜索票，刑事局指派第一大隊、除暴特勤隊，另外北市警察局南港分局也支援警力共同查緝。

警方專案小組26日深夜在葉男住處發現平時所使用車輛在住處，埋伏多時葉男並未出門，勘查確認周邊發現葉在臥房睡覺，考量其可能隨身攜帶槍枝，為避免直接攻堅衍生危害，警力佈署完成，除暴特勤隊就攻堅位置，旋即通報警力進入屋內攻堅逮捕，果然瞬間攻堅進屋內未費一槍一彈，成功制伏還在睡夢中的葉男到案，在其床邊發現一把已上膛改造手槍，另在住處搜索查獲手槍、子彈22發、子彈半成品與槍枝改造工具一批。

▲刑事局除暴特勤隊會同龍潭偵查隊在桃園市龍潭區查獲葉姓男子住處起出已上膛手槍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲刑事局除暴特勤隊會同龍潭偵查隊在桃園市龍潭區查獲葉姓男子住處起出已上膛手槍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭分局分局長蕭欽杰指出，警方迅速偵破改造槍枝案，替社會剷除一大毒瘤，掃蕩槍枝維護社會治安，警方責無旁貸，民眾若發現不法情事，應即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。

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