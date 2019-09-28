無照騎車撞中華電信桿失能被資遣　求償458萬法官判110萬：你肇責大

▲彰化無照男騎機車撞電線桿失能被資遣，地院判中華電信須賠償110萬元。（示意圖／pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣47歲陳姓男子2017年3月間無照騎乘機車，行經芳苑鄉和平路時，閃避不及撞上超出道路邊緣90公分電線桿，送醫後被鑑定勞動程度喪失70%，陳男認為電信桿占用道路向中華電信求償，彰化地院認定陳男無照駕駛，也未依規定正確配戴安全帽，須負擔部分肇事責任，判中華電信須賠償陳男110萬餘元，可上訴。

判決書指出，陳男去年3月21日晚間騎乘重型機車行經該路段，因閃避不及撞擊電信桿，造成原告人車倒地，受有頭部外傷腦出血、右股骨頸骨折、右鎖骨骨折等嚴重傷害，經送往秀傳紀念醫院住院急救至同年4月23日，再轉至童綜合醫院繼續住院治療至同年6月15日始出院，日常生活需他人照護。

陳男主張，電信桿超出和平路道路邊緣90公分而占用道路，且未在桿身漆上黑黃相間的警示條紋與警告標誌，導致他閃避不及而撞擊到電信桿，經治療住院因傷無法從事鍋爐工作，公司依法將他資遣，向中華電信南區電信分公司彰化營運處求償精神撫慰金、醫療、看護及不能工作之損失，要求賠償458萬718元。

但中華電信彰化營運處指出指稱，陳男機車車損與電信桿無相對應痕跡，且倒地位置與電信桿距離約10公尺，無法證明原告與電信桿有直接關係。

法官認為，電信桿未依公路用地使用規則將電信桿設在路間外側邊緣處，不符合安全性，准許陳男求償的4百多萬元，但陳男無照駕駛且稍加注意車前狀況及可迴避電信桿，陳男未依規定正確配戴安全帽，須負8成肇責，中華電信須賠110萬餘元。

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