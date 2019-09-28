韓國瑜早起準時參加孔子誕辰典禮　正妹老師突然眼前一陣黑...眾人嚇壞

▲韓國瑜參加祭孔大典，一名國中女老師突然不適暈倒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜一大清早7時，起了個大早還相當準時參加左營蓮池潭孔廟舉辦的釋奠典禮，當時韓國瑜先換上主祭官傳統服裝遵照古禮，跟司儀引導完成祭祀儀式，但沒想到就在快結束的時候，一名正妹老師突然暈倒，嚇壞眾人。

▲韓國瑜參加祭孔大典，一名國中女老師突然不適暈倒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜參加祭孔大典，一名國中女老師突然不適暈倒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



據了解，這名暈倒的正妹，是一名國中的老師，當時臉色發白，旁邊的工作人員將她依靠在身上，這時候意識還算清楚，旁邊的人趕緊上前，能夠拿來搧風的東西，像是帽子都拼命搧，隨後不到一分鐘的時間，就看到這名女老師被扶了起來，靠自己移動到陰涼的地方，但是走沒幾步，又再次軟腳頭暈，整個人倒了下來。

最後現場救護人員立刻讓她躺在地上休息，眾人也不斷扇風讓她保持涼爽，臉色恢復血色的正妹女老師，在工作人員攙扶下，進到休息室休息。而這名主任暈倒原因，醫護人員推測可能空腹，還有睡眠不夠所造成的，所幸沒有大礙。

▲韓國瑜參加祭孔大典，一名國中女老師突然不適暈倒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）