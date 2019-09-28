獨／「蔡賴配」有譜！民進黨派系大老勸進　2個關鍵分析讓賴清德鬆動

▲總統蔡英文與前行政院長賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳弘修／台北報導

總統蔡英文的2020總統連任之路，在28日民進黨全代會與33週年黨慶這天，再度因為副手人選受到藍綠關注。據透露，前行政院長賴清德日前曾經私下拜會黨內大老，派系大老勸進他應該擔任蔡英文的副手，協助民進黨總統與立委勝選，經過長談後，賴清德對於點頭擔任副手的意願也已經開始鬆動。

賴清德在民進黨總統初選失利後，公開的行程與活動不若以往頻繁，即使轉為低調，對於地方與中央相關事務，他仍持續關注。

雖然賴清德以因時間不方便為由缺席今年的全代會跟黨慶活動，讓支持者對於「蔡賴同台」的期待落空，但私底下，對於力推這個最強組合的派系大老們，依舊不放棄勸進賴清德在此次關鍵戰役中必須扮演團結勝選角色。

內情人士透露，賴清德日前私下和派系大老的聚會中，與會者除了勸進賴清德擔任蔡英文的副手，同時也跟他提出了兩個關鍵分析。

首先，賴清德必須以大局為重，蔡英文雖然穩定領先，「當選是必然」，但中南部的立委選情，蔡英文需要賴清德的協助，包括弱化喜樂島等獨派的衝擊，「不能掉太嚴重」。

其次，如果賴清德對於更上一層樓的抱負與熱情不減，在蔡英文需要幫忙的時候站出來，當事人也會記在心裡，而在2024年蔡英文交棒的時候，與黨內中生代鄭文燦、林佳龍相較，賴清德屆時所累積的經驗與能量，將有更多機會的取得總統門票。

內情人士表示，在派系大老與賴清德長談後，根據與會者的現場觀察，賴清德對於在初選過程中拒絕「蔡賴配」的堅持，已經不若以往，反而讓在場的大老感受到他已有鬆動，願意在這一場選戰中扮演相助蔡英文的副手角色。

事實上，對於蔡英文的副手人選，黨內從總統初選結束後就一直有幾股不同的聲浪。

雖然賴陣營表示，民進黨主席卓榮泰徵詢賴清德以「重量級嘉賓」代表身份於10月中前往美國出席各地後援會造勢，跟「蔡賴配」沒有關係，但支持賴清德出來穩定中南部選情的聲音，隨著獨派勢力的集結，近來也越來越明顯。

另一方面，支持蔡英文繼續與副總統陳建仁搭檔的聲音則認為，當敵對陣營內部越亂的時候，民進黨反而要更穩健求勝，陳建仁的表現稱職，是張可以繼續打的安全牌。

在2020總統與立委大選即將進入倒數100天之際，民進黨準備在9月28日全代會與黨慶後，全力啟動競選與輔選工作。副總統候選人是誰？就等蔡英文自己拍板。

▲總統蔡英文與副總統陳建仁。（圖／資料照）

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