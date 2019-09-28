　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／「蔡賴配」有譜！民進黨派系大老勸進　2個關鍵分析讓賴清德鬆動

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文與前行政院長賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳弘修／台北報導

總統蔡英文的2020總統連任之路，在28日民進黨全代會與33週年黨慶這天，再度因為副手人選受到藍綠關注。據透露，前行政院長賴清德日前曾經私下拜會黨內大老，派系大老勸進他應該擔任蔡英文的副手，協助民進黨總統與立委勝選，經過長談後，賴清德對於點頭擔任副手的意願也已經開始鬆動。

賴清德在民進黨總統初選失利後，公開的行程與活動不若以往頻繁，即使轉為低調，對於地方與中央相關事務，他仍持續關注。

雖然賴清德以因時間不方便為由缺席今年的全代會跟黨慶活動，讓支持者對於「蔡賴同台」的期待落空，但私底下，對於力推這個最強組合的派系大老們，依舊不放棄勸進賴清德在此次關鍵戰役中必須扮演團結勝選角色。

內情人士透露，賴清德日前私下和派系大老的聚會中，與會者除了勸進賴清德擔任蔡英文的副手，同時也跟他提出了兩個關鍵分析。

首先，賴清德必須以大局為重，蔡英文雖然穩定領先，「當選是必然」，但中南部的立委選情，蔡英文需要賴清德的協助，包括弱化喜樂島等獨派的衝擊，「不能掉太嚴重」。

其次，如果賴清德對於更上一層樓的抱負與熱情不減，在蔡英文需要幫忙的時候站出來，當事人也會記在心裡，而在2024年蔡英文交棒的時候，與黨內中生代鄭文燦、林佳龍相較，賴清德屆時所累積的經驗與能量，將有更多機會的取得總統門票。

▲▼台南市長黃偉哲與前行政院長賴清德。（圖／黃偉哲辦公室提供）

內情人士表示，在派系大老與賴清德長談後，根據與會者的現場觀察，賴清德對於在初選過程中拒絕「蔡賴配」的堅持，已經不若以往，反而讓在場的大老感受到他已有鬆動，願意在這一場選戰中扮演相助蔡英文的副手角色。

事實上，對於蔡英文的副手人選，黨內從總統初選結束後就一直有幾股不同的聲浪。

雖然賴陣營表示，民進黨主席卓榮泰徵詢賴清德以「重量級嘉賓」代表身份於10月中前往美國出席各地後援會造勢，跟「蔡賴配」沒有關係，但支持賴清德出來穩定中南部選情的聲音，隨著獨派勢力的集結，近來也越來越明顯。

另一方面，支持蔡英文繼續與副總統陳建仁搭檔的聲音則認為，當敵對陣營內部越亂的時候，民進黨反而要更穩健求勝，陳建仁的表現稱職，是張可以繼續打的安全牌。

在2020總統與立委大選即將進入倒數100天之際，民進黨準備在9月28日全代會與黨慶後，全力啟動競選與輔選工作。副總統候選人是誰？就等蔡英文自己拍板。

▲▼總統蔡英文與副總統陳建仁。（圖／資料照）

▲總統蔡英文與副總統陳建仁。（圖／資料照）

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
獨／2關鍵讓賴清德鬆動了！民進黨大老勸進「蔡賴配」內幕曝光
女業務最美開箱！側躺秀逆天黑絲長腿　比基尼照被神出..上圍更
韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　遭當眾辱罵：垃圾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜早起準時參加孔子誕辰典禮　正妹老師突然眼前一陣黑...眾人嚇壞

獨／「蔡賴配」有譜！民進黨派系大老勸進　2個關鍵分析讓賴清德鬆動

吳敦義重申：考慮列不分區第一　搶國會龍頭

韓國瑜轟大港開唱下流　陳其邁怒：把音樂祭還給高雄人

高鐵延伸敲定「左營案」　韓國瑜想翻盤：路線應經過高雄市區

韓國瑜看《返校》 陳其邁：看完應該會有很多感觸

抽籤才能質詢韓國瑜...陳其邁批：剝奪議會監督權力！對人民非好事

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

批准郭台銘退黨　吳敦義：我們永遠是中華民國派

高鐵南延敲定左營案　蘇貞昌：建設要有魄力！預算分10年編列

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

全台最狂高雄酒吧！16m長吧檯　一列排開68支得獎啤酒柱超壯觀

韓國瑜早起準時參加孔子誕辰典禮　正妹老師突然眼前一陣黑...眾人嚇壞

獨／「蔡賴配」有譜！民進黨派系大老勸進　2個關鍵分析讓賴清德鬆動

吳敦義重申：考慮列不分區第一　搶國會龍頭

韓國瑜轟大港開唱下流　陳其邁怒：把音樂祭還給高雄人

高鐵延伸敲定「左營案」　韓國瑜想翻盤：路線應經過高雄市區

韓國瑜看《返校》 陳其邁：看完應該會有很多感觸

抽籤才能質詢韓國瑜...陳其邁批：剝奪議會監督權力！對人民非好事

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

批准郭台銘退黨　吳敦義：我們永遠是中華民國派

高鐵南延敲定左營案　蘇貞昌：建設要有魄力！預算分10年編列

博恩自認受評論影響　雞排妹曝「過來人經驗」吐露心聲

演八點檔12天沒回過家　霍正奇躺椅拉開直接睡片場！

在地人捨不得分享！鳳山無名燒餅必加蔥蛋　酥脆多汁超夠味

2年前搶刀破窗逃法院　通緝犯檳榔攤尋嘸女友開槍洩憤遭逮

忘帶證件！女店員「逮到機會神復仇」不給取貨　男玻璃心：我是妳親舅舅啊

雨傘運動5周年！　民陣今晚發起「928集會」：派超過30名糾察協助

軍警一家親　歸仁警陸航基地宣導交安提醒行車安全

仿土製榴彈！爆裂物裝鋼珠彈夜扔路邊　蘆洲華廈玻璃遭射爆

無照騎車撞中華電信桿失能被資遣　求償458萬法官判110萬：你肇責大

中職／味全龍取消古巴熱身賽　專心備戰澳職

政治熱門新聞

韓民調跌25%死線！李正皓：恐..

藍營女議員指公然猥褻！呱吉翻法..

韓國瑜小時候打電動？四叉貓打臉

大港爆粗口！呱吉：韓國瑜當選集..

韓國瑜一走　黃捷秒遭韓粉包圍罵..

韓國瑜轟大港開唱粗俗　黃捷：說..

黃捷質詢暴怒　韓國瑜嗆：你心態..

「蔡賴配」成局　賴清德將代表蔡..

熊讚月薪65萬　徐巧芯：比市府..

獨／郭柯「雙母雞」10月首波看..

柯P強調精實管理：政府的錢是人..

幕後／「英仁再配」呼聲起：蔡英..

吳敦義批准郭台銘退黨　下週三送..

韓副手須專業互補　翟神：就是什..

更多熱門

相關新聞

蔡英文證實：規劃賴清德赴美凝聚海外支持者

民進黨內再次有「蔡賴配」的呼聲，備受各界關注。對此，蔡英文28日不願談及「蔡賴配」的可能，不過證實，前行政院長賴清德將赴美國出席各地後援會造勢行程活動。

蘇貞昌：大家都期待賴清德快出來團結勝選

民進黨33周年黨慶盛大如演唱會！陳水扁獲中監放行出席

幕後／「英仁再配」呼聲起：蔡英文應在穩定中求勝利

賴清德：10月赴美「無關蔡賴配」

關鍵字：

蔡英文賴清德2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0告小王

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

台灣一家三口沖繩自駕撞來車　50歲女不治

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

路霸叭不走！小孩下車幫移卻開摸

情侶開房闖4次紅燈…帶血戰果扔地

蜘蛛人重返漫威宇宙　湯姆霍蘭德回應

破億麥拉倫高雄排隊…是他揪團去加油

韓民調跌25%死線！李正皓：恐掀跳船潮

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面