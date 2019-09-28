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iPhone明年掰了瀏海？地表最強分析師預測採6.7吋全螢幕

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▲爆料達人指出，明年的iPhone將會剪掉瀏海。（圖／翻攝自MacRumors）

▲爆料達人指出，明年的iPhone將會剪掉瀏海。（圖／翻攝自MacRumors）

記者林淑慧／台北報導

蘋果秋季新品發表才剛落幕，下一款iPhone原型機的概念圖搶先曝光，據外媒《MacRumors》指出，蘋果明年將計劃推出的新手機將「剪去瀏海」，而地表最強iPhone分析師郭明錤日前也提到明年iPhone將採用6.7吋螢幕，引發外界關注。

iPhone爆料達人Ben Geskin在外媒《MacRumors》秀出iPhone原型機的概念圖過去也曾傳出蘋果將推出6.7吋螢幕的iPhone，而分析師郭明錤也指出明年新機將有新的設計。

請繼續往下閱讀...

依據郭明錤的說法，為支援5G需求，明年度的iPhone的造型將偏向iPhone 4 的方正風格，金屬中框將採行更為複雜的分段設計，除了使用「藍寶石或玻璃表蓋」對注塑結構進行保護外，也將以「挖槽與注塑」新工藝打造新機。

針對金屬中框的設計，郭明錤認為設計風格將偏向iPhone 4，將呈現平面設計，一改已被沿用數年的圓潤設計。

消息一出，外界對iPhone原型機高度關注，但有達人私下表示，iPhone新的外觀雖可望成為銷售亮點，但據分析師說法金屬中框可能會為蘋果加重成本，新機售價是否因此漲價，各界都在等著看。


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