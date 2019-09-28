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台灣陣頭文化、月老到日本超夯！「家將臉譜」變藝術　遊客排隊搶著畫

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▲▼2019 Taiwan Plus／「霞海城隍廟」在日本也超夯！家將臉譜變藝術　遊客排隊搶著畫（圖／記者林育綾攝）
▲2019 Taiwan Plus在東京上野公園展開！遊客排隊搶著體驗「家將臉譜」圖騰藝術，畫在手臂、手腕上。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／東京報導

台灣的民俗、陣頭文化到日本超夯！最大規模行銷台灣的活動「2019 Taiwan Plus」今（28）日在東京上野公園展開，集結超過50個台灣文化體驗市集，其中台北霞海城隍廟的月老也駐鎮，讓民眾參拜、過香爐、求桃花，現場還有家將臉譜體驗，扭轉家將在台灣較為負面的印象，在這裡變成超受歡迎的藝術圖騰，吸引不少日本人和外國遊客排隊搶著畫！

▲▼2019 Taiwan Plus／「霞海城隍廟」在日本也超夯！家將臉譜變藝術　遊客排隊搶著畫（圖／記者林育綾攝）
▲台北霞海城隍廟的「月下老人」在日本東京上野公園，讓當地人可以參拜求姻緣。

台北霞海城隍廟的「月下老人」特別出差日本，昨（27日）從台灣搭乘3種交通工具才抵達東京，霞海城隍廟文宣組長吳孟寰透露，是將祂放在包包裡搭機過海關，這也不是月老第一次訪日，過去也曾造訪北海道、沖繩，「有意義的事情，月老都很樂意參與。」而日本當地雖然有守護姻緣的神，但沒有月下老人，很多人耳聞月老的靈驗，到台灣觀光時都會特別至台北霞海城隍廟參拜，也有很多人還願。

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▲▼ 台北霞海城隍廟月老親飛台灣 參加2019Taiwan Plus。（圖／吳孟寰提供）

▲▼月老遠赴日本，在包包裡搭機過海關。（上圖／吳孟寰提供；下圖／記者林育綾攝）

▲▼霞海城隍廟「月老」親飛日本！珍奶外交出擊　2019 Taiwan Plus大規模行銷台灣（圖／記者林育綾攝）

霞海城隍廟參與今年的Taiwan Plus，成為市集的亮點之一，現場除了有月老讓人參拜祈求姻緣、人緣，還有折「八卦符」以及「家將臉譜」繪畫免費體驗。吳孟寰說，家將在台灣的印象比較負面，因此透過這個活動，也是希望能扭轉這樣的印象，讓更多人認識陣頭文化。

吳孟寰也解釋，家將文化在最早還不是「將」，只是信奉的人們在臉部畫上圖騰後，跟隨神明遶境或協助一些廟會工作，但後來逐漸發展為組織，人們跟隨信奉的主神，在神明生日的時候一起遶境，開始設計步伐與動作，才形成如今有組織的家將、陣頭文化。

▲▼2019 Taiwan Plus／「霞海城隍廟」在日本也超夯！家將臉譜變藝術　遊客排隊搶著畫（圖／記者林育綾攝）
▲▼「家將臉譜」繪畫體驗超夯！吸引大批遊客排隊。
▲▼2019 Taiwan Plus／「霞海城隍廟」在日本也超夯！家將臉譜變藝術　遊客排隊搶著畫（圖／記者林育綾攝）

在現場幫人們畫家將臉譜的是金明偉、金健德父子，他們長年來在宮廟和陣頭文化服務，不只畫家將臉譜，也畫廟的牆面，還會修復神像。其中金明偉相關經驗已經超過20年，兒子金健德也幾乎是從出生開始，就跟著爸爸接觸陣頭、傳統民俗文化。吳孟寰說，「金明偉經驗豐富，已經畫到所有圖庫內建腦海！」

▲▼2019 Taiwan Plus／「霞海城隍廟」在日本也超夯！家將臉譜變藝術　遊客排隊搶著畫（圖／記者林育綾攝）
▲金明偉、金健德父子位現場遊客即興在手上畫家將圖騰。

大批民眾排隊想體驗，不只是日本人，也包括台灣人和外國遊客，而客人們不必告訴師傅要畫什麼，一坐下來伸出手臂，金明偉師傅看了一眼，心中便有定數，拿起筆流暢地開始作畫。一位看起來性格活潑的外國太太，他為她畫了一條龍；一位端莊的日本太太，他為她畫了花朵；還有人被畫上蝴蝶、柳家將⋯等；而一位年輕可愛的日本女孩，身穿一件有辛普森圖案的T恤，他索性畫上「家將版辛普森」圖騰。

▲▼2019 Taiwan Plus／「霞海城隍廟」在日本也超夯！家將臉譜變藝術　遊客排隊搶著畫（圖／記者林育綾攝）
▲▼金明偉師傅即興作畫，10分鐘就完成家將臉譜。
▲▼2019 Taiwan Plus／「霞海城隍廟」在日本也超夯！家將臉譜變藝術　遊客排隊搶著畫（圖／記者林育綾攝）

▲▼2019 Taiwan Plus／「霞海城隍廟」在日本也超夯！家將臉譜變藝術　遊客排隊搶著畫（圖／記者林育綾攝）
▲金明偉師傅看日本女孩身穿辛普森T恤，索性為她畫上「家將版辛普森」圖騰。

一位外國遊客說，她是第一次來日本玩，沒想到正巧在上野公園遇到這樣的活動，一看到家將臉譜立刻被吸引，對於師傅為她畫的圖騰感到很驚奇也很滿意，聽了吳孟寰介紹霞海城隍廟之後，對台灣文化產生了濃厚興趣，開心說「這次我來日本玩，下次我一定去台灣！」

▲▼2019 Taiwan Plus／「霞海城隍廟」在日本也超夯！家將臉譜變藝術　遊客排隊搶著畫（圖／記者林育綾攝）
▲外國遊客第一次到日本玩，巧遇Taiwan Plus活動被家將臉譜吸引，未來也想到台灣旅遊。

▲▼2019 Taiwan Plus／「霞海城隍廟」在日本也超夯！家將臉譜變藝術　遊客排隊搶著畫（圖／記者林育綾攝）

▲▼現場還有哲八卦平安符體驗。

▲▼2019 Taiwan Plus／「霞海城隍廟」在日本也超夯！家將臉譜變藝術　遊客排隊搶著畫（圖／記者林育綾攝）

2019 Taiwan Plus主題為「台灣新感覺」，透過視覺、嗅覺、味覺、觸覺等，讓日本人認識更多元台灣的新文化，包括美食、音樂、美感、創意與生活型態等。著眼於2020年東京奧運，主辦單位「中華文化總會」自去年起在日本開始「Taiwan Plus」3年計畫，今年2度前進日本，9月28、29日在東京上野公園擴大規模舉行，也是第一個把台灣文化和團隊「原汁原味」帶到日本的大型活動。

▲▼2019 Taiwan Plus／「霞海城隍廟」在日本也超夯！家將臉譜變藝術　遊客排隊搶著畫（圖／記者林育綾攝）
▲2019 Taiwan Plus 現場除了有市集，也有音樂會，連續2日共8組台灣音樂人表演。

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