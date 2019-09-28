雨傘運動5周年！　民陣今晚發起「928集會」：派超過30名糾察協助

▲香港遊行自6月以來接連不斷。（圖／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港「雨傘運動」正好已滿5周年，民間人權陣線聯盟（民陣）號召今（28）日晚間7時至9時，在金鐘添馬公園舉行「9.28 反抗威權 迎接黎明」集會。據悉，警方已對該集會發出不反對通知並表示，集會範圍由中西區海濱長廊一號觀景台及其相連草地，以及添馬公園，時間到當天晚間10時整止。

綜合港媒報導，民陣召集人岑子杰表示，今日將會派出超過30名糾察協助。他表示，舉辦9/28集會的目的就是提醒市民，香港的民主運動就像一部「連續劇」，「5年前的雨傘運動我覺得啟蒙了香港人，今日這場運動其實是承接著之前的雨傘運動發展出來。」

民陣先前曾於臉書上指出，「真普選雖仍遙遙無期，而警察比以前更黑、更暴力、更不受監管，但香港人履行了在當日佔領運動（雨傘運動）結束時許下的承諾，5年後的香港人，以更團結、更堅毅的姿態再次站到政權的面前，對抗警暴、爭取雙真普選。」

▲從2014年9月28日開始的「雨傘運動」至今已過5周年。（圖／翻攝自維基百科）

此外，民陣也在同意時間申請於10月1日舉辦遊行，計畫當日在維園集合，從下午2時起步，終點為中環遮打道。不過，該遊行卻遭警方反對。

據悉，警方在通知書指出，9/28集會與10/1的遊行地點十分接近，存在容易受衝突或暴力事件影響的高風險建築物，包括多個港鐵站及政府總部，部份參與者可能會偏離原定路線或地點，對那些高風險建築物進行暴力破壞行為，令他人安全受威脅，有關行為不在民陣控制範圍。

對此，民陣決定就警方反對的「10/1遊行」提出上訴，目前已提交上訴申請。民陣表示，「與警方開會時已提過過去幾次公眾活動不論獲批與否，香港人都一樣會上街，警方若想對公眾安全負責，就應讓民陣主辦。」

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