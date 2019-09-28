小米槓上華為　怒嗆Mate 30保時捷版「外國車牌貼手機上」：那算什麼！

▲ MIX Aphla環繞屏手機 。（圖／小米官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

知名手機品牌小米日前推出「環繞屏」手機MIX Aphla，定價高達19999元（人民幣，下同），引來一波口水戰，華為消費者業務CEO余承東近日更表示「這只是概念手機，沒有實用價值」。小米集團副總裁、紅米Redmi品牌總經理盧偉冰27日在微博po文，怒嗆華為Mate 30 RS保時捷設計版本。

▲小米集團副總裁盧偉冰。（圖／翻攝自微博）

盧偉冰先是27日上午po文，「稱如果說環繞屏沒有『實用價值』，那麼，把一個外國車牌貼在手機上就多賣1萬塊的『實用價值』是什麼？ 」他下午再次發聲，「手機廠商有責任和義務告訴消費者，你貼牌的某外國品牌到底是某豪華汽車品牌還是只跟汽車品牌同名的設計家族品牌？這個問題不應迴避，更不能刻意混淆，應該把知情權還給用戶。很多人多花了一萬塊錢購買的貼牌手機，最後如果跟某豪華車牌沒關係，那算什麼？」

▼ 盧偉冰po文嗆華為。（圖／翻攝自微博）

據《澎湃新聞》報導，外界普遍認為，盧偉冰提到的「把外國車牌貼在手機上」，指的是華為手機的「保時捷設計」版。以華為最新發布的Mate 30系列手機為例，華為Mate 30 Pro的5G全網通8GB+512GB版的定價為7899元，華為Mate30 RS保時捷設計版本（12 GB+512 GB）售價12999元，有玄黑和瑞紅兩種配色。

華為商城對保時捷版的介紹是「臻選皮質，輔以精細手工製作，匠心考究，打磨出細膩手感，柔軟直達指尖。」保時捷設計版的背板為牛皮，以及保時捷四眼車燈設計。

華為從2016年度Mate 9系列開始推出保時捷設計版本，當時，Mate 9普通版價位在3000至4000元，Mate 9保時捷版定價則高達8999元，成為華為挺進高端市場的開端。不少消費者看到保時捷設計，會聯想到豪車汽車品牌保時捷，但這兩個概念仍有差別。

▼ 華為Mate 30保時捷設計定價高昂。（圖／澎湃新聞）

至於小米在9月24日發布的「環繞屏」概念手機小米Mix Alpha，定價高達19999元，這款手機的特點在於熒幕佔比達到180.6%，正面、側面、背面幾乎全是螢幕。小米創始人雷軍介紹，Mix Alpha的研發團隊近千人，研發投入達到5億元，主要投向環繞屏、1億圖元和新的工藝與材質的探索。

由於是一款概念手機，Mix Alpha的目的並非為了大規模量產銷售。雷軍稱，「概念手機的使命，就是探索，就是要不惜代價、不考慮量產性，做一款真正顛覆性的產品。」

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▼ MIX Aphla仍為概念手機 。（圖／小米官網）