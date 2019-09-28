忘帶證件！女店員「逮到機會神復仇」不給取貨　男玻璃心：我是妳親舅舅啊

▲外甥女超盡職！（圖／資料照）

網搜小組／劉維榛報導

不少網購達人會在網路上先付款，兼賺信用卡回饋，再到超商拿貨，但就怕有盜領情況，店員一律會要求憑證件取貨！最近一名男網友森77抱怨，忘了帶身分證取貨，而店員就是外甥女，卻不懂得通情達理，堅持要看到證件才行，最後原PO賭氣告狀「我回去拿證件，順便跟妳媽講！」超糗故事笑壞一大票網友。

「我知道取貨規定要看證件沒錯！」一名男網友在臉書《爆怨公社》分享一樁糗事，今（28）日到超商領貨，恰巧沒帶到私人證件，幸運的是，店員是親戚家人，本以為彼此有好交情，能直接靠「臉蛋」取貨。

請繼續往下閱讀...

怎料對方卻堅持要看身分證，原PO好氣又好笑直呼，「妳明明就知道我是誰，我是妳親舅舅啊～小姐！」無論怎麼好說歹說，外甥女就是不肯給貨，最後原PO哀怨離去，忍不住在心裡碎念「真是盡忠職守的好員工，我回去拿證件，順便跟妳媽講！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網笑歪樓，一定是原PO紅包給太少。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

外甥女的神反擊，該文章一貼出後，不到1小時就引來8千名網友拍手叫好，紛紛質疑內幕不單純，「逮到機會報復了吧！」、「她媽應該會說：女兒做的好」、「她可能知道你是舅舅，但不知道你的名字啊！」、「明明感情不好吼」、「一定是過年包太少」、「上了班，標準的六親不認」、「這員工有前途」、「 過年一定是包200元的」、「小時候常常欺負外甥女吧」。

不過有人幫忙緩頰解釋，「有時候是做給店長看，也有監視器看，有時候不看證件是方便，但你不拿證件有時候滿為難櫃台的」、「有監視器阿，而且小七有錄音」、「今天我是老闆！監視器中看到你沒跟著SOP走，造成的損失？難道是一句他是我舅舅就可以跟其他員工交代的嗎」。

►生火了！連我媽都用到發光