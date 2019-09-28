韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

▲高雄市議員黃捷在鳳山區公所旁受訪時，遭韓粉辱罵「垃圾」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市鳳山區公所28日舉辦九九重陽活動，市長韓國瑜也到場與長者開心互動，不料就在韓國瑜離開後不久，現場媒體採訪時代力量市議員黃捷時，遭到多名韓粉亂入包圍，其中還有人指著黃捷飆罵「垃圾」，甚至一度情緒激動想上前施暴，所幸警方及時到場，護送黃捷離開。黃捷事後也表示，不排除對該名韓粉提告，並要求市長韓國瑜檢討，別放任支持者攻擊不同立場的政黨、民眾。

今（28日）九九重陽，鳳山區公所也舉辦活動，並在現場發送壽桃給逾萬名長者；韓國瑜上午也到場與長者同歡，開心互動還合唱《甜蜜蜜》，不料就在韓市長離開後不久，議員黃捷接受媒體採訪時，卻遭憤怒的韓粉包圍亂入。

當下多名韓粉圍著黃捷，其中還有人爆氣飆罵「垃圾」、「這議員是個垃圾」，並比出倒讚手勢；但一旁也有其他民眾表示對黃捷的支持，頻頻高聲喊讚與韓粉尬場。混亂中，還有韓粉一度試圖衝進媒體網內對黃捷施暴，所幸遭到現場人員制止，衝突才未再擴大，事後基於安全考量，警方也到場護送黃捷離開。

黃捷事後針對此事發表看法，表示韓粉不但當眾辱罵、對她人格構成侮辱，甚至還作勢衝上前打人，對於暴力，她嚴正譴責，後續不排除提出告訴；同時黃捷也向韓國瑜及其支持者喊話，對於不同立場的人，應保持愛與包容的態度，一切應回歸市政做理性討論，別讓社會淪為一言堂。

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▼黃捷遭韓粉包圍辱罵，在警方的護送下離開現場，不排除提出告訴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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