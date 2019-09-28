高鐵延伸敲定「左營案」　韓國瑜想翻盤：路線應經過高雄市區

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

交通部27日下午召開高鐵延伸屏東審查會，從區域發展、路網規劃、工程技術、財務面及地方建議等多面向進行討論，最終拍板選定呼聲最高的「左營案」。對此，高市府發表聲明很遺憾交通部採行左營方案，曾表示希望能讓高鐵延伸至高雄市區，發揮延伸效益，而高雄市長韓國瑜則表示，希望交通部能重新考量高市府建議，以符合高雄屏東人民利益。

▲韓國瑜表示高鐵延伸希望能經過高雄市區。（圖／記者賴君欣攝）

對於交通部採行左營方案報院，高雄市政府發表聲明，表示中央應該聽取更多專業意見，並進行更嚴謹的專業評估後能有轉圜空間。高市府曾於審查會中表示，高鐵南延若進入高雄市中心區，對都市發展相當有助益，如同台北市具有2個高鐵站(台北車站及南港站)。高雄車站方案行經左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮等人口密集區，透過中心區持續推動的捷運及輕軌路網、高雄車站客運及公車轉運站計畫，可以有效發揮高鐵延伸效益。

高市府說，很遺憾交通部採行左營方案，此舉無異於讓乘客搭高鐵「倒退魯」再延伸到屏東，希望中央能納入高鐵進入高雄市中心區方案，也希望中央能對高市府的建議持續進行可行性及綜合規劃、都市計畫變更、用地取得及地上物拆遷、環評及高鐵合約變更等，高市府將採開放態度了解民眾意見，進行後續協助。

高雄市長韓國瑜回應「既然要花這麼多預算，就要將利用價值提到最高，希望能經過高雄市市區，長遠來看是最符合高雄屏東兩縣市人民利益，絕對不能取巧，應該要提高使用價值，開發未來兩縣市隱藏的巨大潛力，希望交通部能重新考量高市府建議」。