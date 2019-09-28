高鐵南延敲定左營案　蘇貞昌：建設要有魄力！預算分10年編列





▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

交通部27日下午召開高鐵延伸屏東審查會，最終敲定「左營案」。行政院長蘇貞昌28日受訪時強調，國家建設就是要有魄力，預算會分10年編列，不是很重的負擔。

交通部27日召開高鐵延伸屏東審查會，從區域發展、路網規劃、工程技術、財務面及地方建議等多面向進行討論，最終拍板選定呼聲最高的左營案。據了解，審查會7名學者中有3人缺席，僅4人到場，過半同意左營案，已完成可行性研究，但仍需補充相關國土開發效益指標資料經審查委員同意後，將可報行政院核定，需要1年半環評與綜合規畫評估，再加上9年施工期，最快2029年通車。

面對外界質疑「債留子孫」，蘇貞昌表示，蔡政府最厲害的就是，這幾年來替民眾減輕稅賦，很多利多政策出來，讓各行各業各族群都很有感覺，預算平衡年度還有賸餘，明年稅入稅出是22年來首度平衡，「政府會做事，還能有利多，還能平衡，這部是很好的政府嗎？」

蘇貞昌說，高鐵預算五百多億元，分十年來編列，不是很重負擔，國家建設要有魄力有遠見，重大建設下去不但不會債留子孫，還會建設留子孫，所帶來的發展與效益能讓區域平衡，「過去沒有做，使得地方失衡，譬如過去重大建設，尤其交通建設，沒有到屏東，屏東的人口就從我當縣長的時候90萬人，到現在剩下82萬，你就知道這些錯誤的政策帶來的後果，都是在日後看得見的。」

對於高雄市府似乎對左營案不太滿意，蘇貞昌回應，「高雄市秘書長在9月10日代表高雄市政府出席在屏東高鐵延伸說明會的時候，他也表示對四條路線採開放的態度都支持，這是高雄市政府已經由秘書長出席明白表示，媒體也都有留下紀錄，大家可以看看。至於如果現在又倒過來講其他的話，我想還是尊重專業路線選擇才對。至於這個路線早已在評估，不是什麼十天決定，這是外行話。」

蘇貞昌強調，要怎麼樣讓西部高鐵、東部快鐵，就缺屏東這一塊把它連起來，有屏東才有台東。自己從台灣尾縣長做到台灣頭，從地方做到第二次當行政院長，深覺得規劃要有遠見、決策要有魄力、執行要有效率，現在政府就在這樣做，希望大家支持。

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