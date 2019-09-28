　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高鐵南延敲定左營案　蘇貞昌：建設要有魄力！預算分10年編列

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

交通部27日下午召開高鐵延伸屏東審查會，最終敲定「左營案」。行政院長蘇貞昌28日受訪時強調，國家建設就是要有魄力，預算會分10年編列，不是很重的負擔。

交通部27日召開高鐵延伸屏東審查會，從區域發展、路網規劃、工程技術、財務面及地方建議等多面向進行討論，最終拍板選定呼聲最高的左營案。據了解，審查會7名學者中有3人缺席，僅4人到場，過半同意左營案，已完成可行性研究，但仍需補充相關國土開發效益指標資料經審查委員同意後，將可報行政院核定，需要1年半環評與綜合規畫評估，再加上9年施工期，最快2029年通車。

面對外界質疑「債留子孫」，蘇貞昌表示，蔡政府最厲害的就是，這幾年來替民眾減輕稅賦，很多利多政策出來，讓各行各業各族群都很有感覺，預算平衡年度還有賸餘，明年稅入稅出是22年來首度平衡，「政府會做事，還能有利多，還能平衡，這部是很好的政府嗎？」

蘇貞昌說，高鐵預算五百多億元，分十年來編列，不是很重負擔，國家建設要有魄力有遠見，重大建設下去不但不會債留子孫，還會建設留子孫，所帶來的發展與效益能讓區域平衡，「過去沒有做，使得地方失衡，譬如過去重大建設，尤其交通建設，沒有到屏東，屏東的人口就從我當縣長的時候90萬人，到現在剩下82萬，你就知道這些錯誤的政策帶來的後果，都是在日後看得見的。」

對於高雄市府似乎對左營案不太滿意，蘇貞昌回應，「高雄市秘書長在9月10日代表高雄市政府出席在屏東高鐵延伸說明會的時候，他也表示對四條路線採開放的態度都支持，這是高雄市政府已經由秘書長出席明白表示，媒體也都有留下紀錄，大家可以看看。至於如果現在又倒過來講其他的話，我想還是尊重專業路線選擇才對。至於這個路線早已在評估，不是什麼十天決定，這是外行話。」

蘇貞昌強調，要怎麼樣讓西部高鐵、東部快鐵，就缺屏東這一塊把它連起來，有屏東才有台東。自己從台灣尾縣長做到台灣頭，從地方做到第二次當行政院長，深覺得規劃要有遠見、決策要有魄力、執行要有效率，現在政府就在這樣做，希望大家支持。

他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
獨／2關鍵讓賴清德鬆動了！民進黨大老勸進「蔡賴配」內幕曝光
女業務最美開箱！側躺秀逆天黑絲長腿　比基尼照被神出..上圍更
韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　遭當眾辱罵：垃圾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

全台最狂高雄酒吧！16m長吧檯　一列排開68支得獎啤酒柱超壯觀

韓國瑜早起準時參加孔子誕辰典禮　正妹老師突然眼前一陣黑...眾人嚇壞

獨／「蔡賴配」有譜！民進黨派系大老勸進　2個關鍵分析讓賴清德鬆動

吳敦義重申：考慮列不分區第一　搶國會龍頭

韓國瑜轟大港開唱下流　陳其邁怒：把音樂祭還給高雄人

高鐵延伸敲定「左營案」　韓國瑜想翻盤：路線應經過高雄市區

韓國瑜看《返校》 陳其邁：看完應該會有很多感觸

抽籤才能質詢韓國瑜...陳其邁批：剝奪議會監督權力！對人民非好事

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

批准郭台銘退黨　吳敦義：我們永遠是中華民國派

高鐵南延敲定左營案　蘇貞昌：建設要有魄力！預算分10年編列

老寶貝是家庭、國家之寶　洪秀柱呼籲政府應對年長者更友善

博恩自認受評論影響　雞排妹曝「過來人經驗」吐露心聲

演八點檔12天沒回過家　霍正奇躺椅拉開直接睡片場！

在地人捨不得分享！鳳山無名燒餅必加蔥蛋　酥脆多汁超夠味

2年前搶刀破窗逃法院　通緝犯檳榔攤尋嘸女友開槍洩憤遭逮

忘帶證件！女店員「逮到機會神復仇」不給取貨　男玻璃心：我是妳親舅舅啊

雨傘運動5周年！　民陣今晚發起「928集會」：派超過30名糾察協助

軍警一家親　歸仁警陸航基地宣導交安提醒行車安全

仿土製榴彈！爆裂物裝鋼珠彈夜扔路邊　蘆洲華廈玻璃遭射爆

無照騎車撞中華電信桿失能被資遣　求償458萬法官判110萬：你肇責大

政治熱門新聞

韓民調跌25%死線！李正皓：恐..

藍營女議員指公然猥褻！呱吉翻法..

韓國瑜小時候打電動？四叉貓打臉

大港爆粗口！呱吉：韓國瑜當選集..

韓國瑜一走　黃捷秒遭韓粉包圍罵..

韓國瑜轟大港開唱粗俗　黃捷：說..

黃捷質詢暴怒　韓國瑜嗆：你心態..

「蔡賴配」成局　賴清德將代表蔡..

熊讚月薪65萬　徐巧芯：比市府..

獨／郭柯「雙母雞」10月首波看..

柯P強調精實管理：政府的錢是人..

幕後／「英仁再配」呼聲起：蔡英..

吳敦義批准郭台銘退黨　下週三送..

韓副手須專業互補　翟神：就是什..

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌：大家都期待賴清德快出來團結勝選

前行政院長賴清德是否搭檔總統蔡英文組成「最強組合」蔡賴配，備受外界關注。27日傳出黨內對「蔡賴配」樂觀其成，蔡陣營安排10月中派賴清德代表赴美國出席各地後援會造勢行程，其中包括出席華府的小英後援會，「蔡賴配」近日可望拍板。對此，行政院長蘇貞昌28日受訪時表示，大家都很期待賴清德趕快出來團結勝選，不過蔡總統找誰當副手要尊重她的意願。

學者批高鐵南延：衝擊早鳥優惠、加速聚落老化

新竹狼男「預謀犯案」11歲女童大出血

陳明文300萬…神祕男領回遭高鐵打搶

高鐵300萬內幕！皮箱綑錢方式特殊

關鍵字：

蘇貞昌高鐵左營案高鐵南延

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0告小王

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

台灣一家三口沖繩自駕撞來車　50歲女不治

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

路霸叭不走！小孩下車幫移卻開摸

情侶開房闖4次紅燈…帶血戰果扔地

蜘蛛人重返漫威宇宙　湯姆霍蘭德回應

破億麥拉倫高雄排隊…是他揪團去加油

韓民調跌25%死線！李正皓：恐掀跳船潮

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面