林志成「8規則出爐」約戰館長！號稱獎金100萬　選手名單曝光：只有一個人

▲林志成表示，29日將在自由廣場舉行比賽。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠、林昱萱／台北報導

55歲前健美國手林志成多次放話要挑戰館長陳之漢，聲稱將在29日於自由廣場舉辦「世界盃炎黃子孫武狀元擂台賽」，但警方卻表示，根本沒有收到場地申請。稍早林志成的8條比賽規則也隨之曝光，不過令人匪夷所思的是，在參賽者名單上，僅僅寫了「中華民國代表隊：林志成選手」，也就是參賽者名單上面僅有他一人。

林志成曾多次放話要打趴館長，但由於比賽時間、地點不斷變動，讓不少網友質疑他怯戰。對此，他21日又再度放話表示，29日將在自由廣場舉行第一屆「世界盃炎黃子孫武狀元擂台賽」，甚至還嗆聲說：「當場打到暴斃不負責」。另外，稍早他的比賽規則、參加名單也隨之出爐。

林志成宣稱，總冠軍將獲得100萬元新台幣、價值上萬元的獎盃，以及用上萬元的純金箔刻製的獎狀，上頭也會刻上冠軍姓名。另外，林志成洋洋灑灑列了8條比賽規則，而主辦單位的相關介紹看起來也相當詳細，乍看之下有模有樣，不過離奇的是，參賽者名單上，卻只寫了一個人，「世界各國代表隊選手及個人參賽者名單：中華民國代表隊：林志成選手」。

此外，雖然林志成講的慷慨激昂，連比賽規則都已經列出來，但警方卻表示，目前仍未收到申請，如果他未依集會遊行的規定，將會先行勸離，倘若私設擂台的話，也將會進行拆除。

【武狀元盃擂台賽】比賽注意事項

參賽選手請嚴格遵守下列事項，違反情況嚴重者，開除比賽資格。

1. 參賽選手的手指甲及腳指甲務必修剪乾淨，避免比賽中誤傷對手。

2. 比賽中，選手不得使用手指戳對手眼睛。

3. 比賽中，選手不得使用牙齒啃咬對手身體。

4. 比賽中，選手不得攻擊對手後腦部。

5. 比賽中，選手一方倒地，另一方選手不能使用腳或膝蓋持繼攻擊倒地選手頸部以上部位。

6. 比賽中，裁判喊停後，選手不得再互相攻擊。

7. 比賽中，選手躺在擂台上，不得使用雙腳攻擊對手臉部、頭部。

8. 比賽中，雙方選手禁止在擂台上倒地扭打。



►生火了！連我媽都用到發光



【更多新聞】

林志成放話館長：當場暴斃不負責！29日約戰自由廣場 警打臉：沒收到申請

影／被捕時還霸氣戴著！連千毅「親手拿下金項鍊」交給他 滿臉鬍渣憔悴模樣曝光

影／整理釋迦「摸到一條長軟軟」！她秒用膠帶黏上去 隔壁小夥子驚呆：就差幾秒

