蔡英文：別臆測「蔡賴配」　規劃賴清德10月赴美凝聚支持者

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨內再次有「蔡賴配」的呼聲，備受各界關注。對此，蔡英文28日不願談及「蔡賴配」的可能，但她表示，前行政院長賴清德將赴美國出席各地後援會造勢行程活動。

在民進黨全代會、33週年黨慶前夕，總統蔡英文與前行政院長賴清德是否會組成「英賴配」進攻2020總統大選，因民進黨10月將派人代表赴美參與小英後援會活動，再度成為討論話題。

對於「蔡賴配」，蔡英文受訪時表示，「我想不要在這個時候做太多的臆測，我已經講過了，民進黨的團結是沒有問題的！跟賴院長的溝通也沒有問題，那我們會在最適當的時候，提出最佳的組合。」

至於賴清德將出訪美國一事，蔡英文則表示，「這一個規劃是有的，主要的是讓我們海外的支持者，可以能夠有一個，我們本來就規劃有海外後援會的成立作業計畫，我們也希望透過這一些作業的計畫，讓我們海外的支持者更凝聚，也可以讓大家能夠更團結！」

對於「蔡賴配」，內情人士表示，一直陸續有希望這個組合能成的聲音存在，不過目前還沒有任何定案，若以副總統為「備位元首」的角色來看，往例也無須赴美。因此，「蔡賴配」與赴美參與小英後援會活動，可說是沒有直接相關。

黨政人士也透露，民進黨內也有一股強大聲浪認為，以目前的政經情勢來看，在敵對陣營狀態極度混亂的情況下，綠營反而更應該力求穩定，雖然陳建仁在民進黨初選時曾公開表示願意把副總統的位子讓出，但這幾個月來，仍有不少人相當支持陳建仁繼續留任，在目前支持度穩定領先的狀況下，希望「英仁配」繼續搭檔。

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