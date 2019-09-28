台中10年來首位女正獻官　盧秀燕循古禮祭孔：一定辦好教育

▲盧秀燕親切和小學生們握手問候。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市孔廟28日舉行「紀念孔子誕辰2569周年祭孔典禮」，市長盧秀燕擔任台中縣市合併後近10年來首位女正獻官，盧遵循古禮，穿著藍色長袍，進行瘞毛血、迎神、三獻禮等儀節獻祭，她不但感謝所有辛苦的教育家，更承諾市府會辦好教育，讓孩子快樂成長。

▲力行國小64名小朋友以八佾舞進行祭祀。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，市府慎重舉辦祭孔典禮，慶祝教育師，除了對過去的偉大教育家表達崇敬之意，也要藉此向辛苦付出的老師們說聲謝謝，市府宣示一定會辦好教育、重視教育。

▲▼盧秀燕是台中縣市合併以來首位祭孔女正獻官。（圖／台中市政府提供）

上午祭典遵循古禮進行34道儀程，包括啟扉、瘞毛血、迎神、進饌、上香、三獻禮、送神、望燎等，儀節繁複隆重，過程長約1小時，吸引2千多名民眾觀禮，現場由力行國小64位小朋友以最高規格八佾舞祭祀，孩子們穿著淺黃色絲綢長袍、頭戴黑色皂巾帽、手拿翟籥，個個訓練有素，每個動作都很到位，認真專注隨著樂音跳舞祭祀的模樣，相當可愛。

民政局表示，9月28日是孔子誕辰紀念日，各地孔廟都會舉辦祭孔儀式；台中每年祭孔大典都會吸引大批民眾及外國觀光客前來觀禮，並配合中、英、日語介紹儀程，讓外國人士也能體驗深具歷史與教育意義的祭孔大典。

祭孔典禮除了由盧秀燕擔任正獻官外，民政局長吳世瑋擔任糾儀官，分獻官則由副秘書長黃國榮、教育局長楊振昇、經濟發展局長張峯源、秘書處長顏迺倫、水利局長范世億、社會局長彭懷真、交通局長葉昭甫、財政局長羅仙法等人擔任，各區區長及各高中、國中小學校長則擔任陪祭官，全都穿著長袍進行祭典儀式。