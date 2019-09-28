「蔡賴配」有望？蘇貞昌：大家都期待賴清德快出來團結勝選

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德是否搭檔總統蔡英文組成「最強組合」蔡賴配，備受外界關注。27日傳出黨內對「蔡賴配」樂觀其成，蔡陣營安排10月中派賴清德代表赴美國出席各地後援會造勢行程，其中包括出席華府的小英後援會，「蔡賴配」近日可望拍板。對此，行政院長蘇貞昌28日受訪時表示，大家都很期待賴清德趕快出來團結勝選，不過蔡總統找誰當副手要尊重她的意願。

賴清德初選時期發言人李退之表示，卓榮泰近日確實有拜訪賴清德，希望針對初選過程爭議，尋求賴清德諒解。他證實，卓榮泰確實有在會面中，詢問賴清德是否有意願前往美國出訪衝刺選情，不過，卓主席希望的時間碰巧撞上賴清德的私人行程，因此還在斟酌中。

李退之強調，賴清德認為以黨員身分衝刺選情合理，不過並沒有代表誰的問題，同時，行程也還沒有正式確定。至於蔡賴配也沒有多談。

蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，從過去到現在，民進黨都有重要幹部或黨公職前往海外，與僑界互動交流，分享台灣政治局勢的經驗，相關的行程都還在聯繫規劃當中，確定後再整體說明。

對於蔡英文的副手人選部分，阮昭雄重申，誠如蔡英文多次對外表示，她與賴清德溝通沒問題，對民進黨團結有信心，也會在適當的時機，推出競選組合，團結一致贏得2020大選。

蘇貞昌28日受訪時表示，大家都很期待賴清德趕快出來團結勝選，至於蔡總統要找誰當副手，尊重蔡總統，美國有沒有要請賴清德代表蔡英文出訪，自己沒有參加競選總部工作所以不了解。

有沒有聯絡過賴清德談論如何合作，蘇貞昌回應，怎麼團結勝選屬於蔡總統工作，也應該由蔡總統聯繫賴清德比較有誠意。

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