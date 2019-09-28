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管委會禁止住戶於「自家陽台抽菸」　公告掀兩派論戰：私人空間耶

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▲▼ 管委會禁止居民在社區陽台抽菸 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 管委會禁止居民在社區陽台抽菸 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

明明沒有抽菸，但家中隨時都飄來鄰居家的二手菸，心情應該會不太好，因此有社區就決議，禁止住戶在陽台和浴室抽菸，以免味道飄散，影響其他非吸菸者。不過公告卻引發兩派網友們吵翻，有人認為明明是私人空間，此舉實在管太寬，但也有人叫好「值得推」、「這管委會可以連任」。

「如果各位居住的管委會貼出這樣的公告，你們會怎麼做？」一名網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張社區公告，只見上頭明訂，經由管委會決議通過，如果社區住戶要抽菸，必須移駕至1樓室外的空曠地區，不可以在各樓層的陽台、和浴室抽菸。

請繼續往下閱讀...

不過貼文一出，兩派網友們直接吵翻，有人認為這樣的管委會值得繼續連任，因為曬在陽台的衣服再也不會吸附菸味，「這是對不吸菸者的尊重，例如鄰居正在懷孕之類的」、「懷孕時聞到鄰居飄來的二手菸狂吐」、「很好啊！浴室管線也可能傳遞菸味」、「值得推」、「有錢買菸不如自己買透天，就可以抽到爽了」。

▲▼ 管委會禁止居民在社區陽台抽菸 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友吵翻 。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過也有其他人認為，浴室和陽台屬於私人空間，管委會未免管太寬，「私人空間關你屁事」、「這規定有合理嗎」、「我在我家抽菸，私人空間誰理他」、「那買房子幹嘛，還要被管」。

此外，還有「3年以上社區總幹事經歷」的網友出面表示，這問題實在很難解，因為陽台和浴室確實屬於私人空間，即使管委會通過決議，也無法強制住戶搬離，加上社區浴室通風管是整棟相通的，很難舉證到底是哪戶人家在抽菸。不過要注意的是，過去的確曾有人因為「二手菸飄散」影響他人健康，而被法官判賠的案例。

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