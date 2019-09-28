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陳水扁現身民進黨慶：睽違11年再回到黨部　內心百感交集

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▲▼台灣北社18周年募款餐會暨陳水扁總統簽書會。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨33周年黨慶及全代會28日登場，全代會於創黨地點圓山大飯店舉辦，邀請資深黨員與總統蔡英文共襄盛舉；黨慶「台灣派對」則辦在中央黨部周圍，邀請支持者參加同樂，預計從下午3點一路到晚上8點舉行一系列活動。前總統陳水扁約於下午4點抵達現場，與民進黨主席卓榮泰等人會面約一小時後，轉往黨慶會場參觀相關展覽，他僅表示「睽違11年再回到黨部，我內心百感交集」。

33周年黨慶部分主題訂為「台灣派對」，地點選在黨部周圍北平東路封街進行，由基隆市議員張之豪、高雄市議員林智鴻及黨發言人薛呈懿擔任主持人，邀請支持者同樂。黨慶突破傳統造勢活動，邀請跨世代表演者演出，表演嘉賓包含楊秀卿、胖克兄弟、1976、二本貓、高雄鼓道場、隨性樂團、董事長樂團、大支等，黨主席卓榮泰也將上台致詞喊話。

▲▼民進黨33週年黨慶台灣市集。（圖／記者范綱儀攝）

▲民進黨33週年黨慶台灣市集。（圖／記者范綱儀攝）

黨慶是否有黨內大咖蒞臨也是外界關注焦點。其中，前總統陳水扁這次獲得台中監獄准許，在下午4點抵達到場。民進黨副秘書長林飛帆日前受訪時表示，對於資深前輩出席都很歡迎，不過，由於流程安排緊湊，陳水扁不會上台，常在簽書會高歌的他這次也不會獻唱，僅會在現場逛逛攤位、與老朋友敘舊。

陳水扁到場後獲得黨內一致歡呼聲，在卓榮泰、秘書長羅文嘉及立法院黨團總召柯建銘等人的陪同下，至現場參觀黨慶相關展覽，與現場支持群眾互動，期間並未登台發表演說及獻唱，也沒有接受媒體訪問，僅表示「睽違11年再回到黨部，我內心百感交集」。

▼民進黨33週年黨慶。（圖／記者范綱儀攝）

▲▼民進黨33週年黨慶台灣市集。（圖／記者范綱儀攝）

▲▼民進黨33週年黨慶台灣市集。（圖／記者范綱儀攝）

「即日起，我退出老化黨。」

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