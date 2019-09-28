等太久提醒快點...Uber司機「突臨時有事」拒載！　她發文抱怨反被打腫臉

▲Uber（優步）。（圖／路透）

記者張嘉晏／綜合報導

禮貌果然還是很重要的！一名女網友今早叫了Uber，但眼見等待時間不斷延長，她便出聲提醒司機快一點。不料2人溝通幾句後，司機卻表示自己臨時有事不能載客了，直接下線；原PO隨後生氣上網抱怨，卻被眾網友打臉。

「稍微提醒他快點，有必要這麼生氣嗎？」一名女網友28日在臉書「爆怨公社」中抱怨一名Uber司機，她表示自從叫了車後，司機沒有照著導航路線走，導致系統顯示車子抵達的時間一直延後，因此她便傳了訊息提醒對方。

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只見原PO劈頭就表示「麻煩快點」，對方則表示路況不好正在塞車，如果趕時間可以重叫一輛，原PO回「重叫我不就還要再等一次？」不料司機這時似乎不爽了，他表示自己不是系統，不知道原PO要等的時間到底是多少，隨後就說自己臨時有事，「下線了拜拜。」

▲女網友提醒司機快點，卻被網友批說口氣不好，感覺不太禮貌 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO見狀後怒表示，自己搭了這麼多次Uber，還是第一次遇到更改路線、時間一直往後延的，且司機還隨時可以下線，讓客人活該一直等，也無法給負評。

部分網友表示，「這把Uber的品質都拉低了」、「老鼠屎欸」、「這個被打負評真的再合理不過了」。

不過大部分網友都認為，是原PO沒有禮貌在先，換個立場真的會不想載她，「你好，請，謝謝」、「你是在叫你兒子嗎」、「我也會拒載」、「標準花錢就是大爺的概念」、「你走路算了」、「這個態度」、「再怎麼急再怎麼火都要好好打字」、「文字的藝術就在這裡：麻煩快點vs不好意思我有點趕時間能快一點嗎」。

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►夜深了...千萬別讓腦公看到

