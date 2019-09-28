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米塔颱風緊逼台灣東北角！　一張圖看各國最新預測路徑

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▲▼米塔颱風各國路徑分析。（圖／翻攝自NCDR天氣與氣候監測）

▲米塔颱風各國路徑分析。（圖／翻攝自NCDR天氣與氣候監測）

記者胡順惠／台北報導

第18號颱風「米塔」（Mitag，米克羅尼西亞提供，女子名）今日生成，目前正以時速30公里速度往西北西方向前進，先朝西北到台灣東部海面，再北上往日韓方向前進，預計下周一至周二（9月30日至10月1日）最接近台灣，外圍環流將為北部、東部帶來局部大雨。據各國公布的最新路徑預測，以中國氣象局的路徑最偏西，中心估將擦過東北角，但未來路徑仍有相當程度的調整空間。

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米塔颱風未來移動路徑備受關注，據NCDR天氣與氣候監測網公布的各國路徑預測，中國氣象局目前的路徑最偏西，颱風中心甚至可能擦過東北角，台灣中央氣象局、美國海軍、日本氣象廳、韓國氣象局以及香港天文台則預估颱風將從北部海面北上，其中又以香港天文台的路徑最遠離台灣。

▲▼從米塔颱風路徑潛勢預測圖可見，下周一、二最接近台灣。（圖／氣象局）

▲從米塔颱風路徑潛勢預測圖可見，下周一、二最接近台灣。（圖／氣象局）

氣象局預報員李孟軒表示，米塔颱風現在路徑先朝西北到台灣東部海面，再北上往日韓方向前進，主要是外圍環流影響台灣，周日上午不排除發布海上警報，主要影響時間點落在下周一至周二（9月30日至10月1日），氣象局會繼續觀測颱風是否接近台灣。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象 老大洩天機」專欄中提醒，颱風路徑大致沿太平洋高壓邊緣，先向西北西，下週一大約在台灣東側北轉，經石垣島一帶，距台灣最近，強度也將增強至「中颱」；下週二再轉向東北，中心撲向日、韓之間對馬海峽一帶。

至於對台影響程度，吳德榮說，依資料看來，颱風「強風範圍侵襲機率圖」顯示以石垣島附近的機率最高，不過台灣陸地也有5％（深綠）至40％（黃色）的機率，意謂「米塔」中心雖以通過石垣島一帶的機率最高，但台灣亦存在一些被侵襲的風險，不容忽視，仍應密切觀察最新資料的調整。

▲▼米塔颱風預測路徑。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

▲強風範圍侵襲機率圖顯示以石垣島附近的機率最高，台灣陸地也有5％(深綠)至40％(黃色)被侵襲的機率。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

氣象達人彭啟明表示，依目前氣象資料研判，未來的這個颱風將在週日快速接近台灣東南部海面，之後北轉朝向琉球而去，如果它北轉的時機較晚，不排除會有海上颱風警報發布的機會，最近台灣的時間點在下週一到週二，受到其外圍環流影響，北部、東北部持續有陣雨，台灣周遭沿海風浪也將明顯增強。

彭啟明表示，不過因為過去這個熱帶性低氣壓快速向西移動，並沒有完全照數值預報模式結果進行，因此後續仍有變動空間，可能離台灣近一點也可能離遠一點，還需要持續觀察。

▲▼全球氣流場動態分析，米塔颱風下周一離台灣最近。（圖／翻攝自NCDR天氣與氣候監測）

▲全球氣流場動態分析，米塔颱風下周一離台灣最近。（圖／翻攝自NCDR天氣與氣候監測）

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