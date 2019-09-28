嫩女機車雙載遊「藍色公路」看夜景　過彎失控慘摔送醫

▲大肚區藍色公路機車自摔，2女送醫，警方到場採證。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

蘇姓女子騎機車載友人周姓女子28日凌晨騎車走大肚區知名賞夜景道路「藍色公路」，疑似未注意車前狀況，在下坡轉彎處擦撞路緣摔車，2人噴飛倒地意識昏迷，所幸有路人經過報警，經送醫後無生命危險。警方表示，蘇女是否有酒駕有待釐清，但也提醒民眾，深夜騎車應注意前方狀況，千萬不要分心，以免發生意外。

28日凌晨1時許，台中市消防局接獲通報，大肚區華南路往自由路下坡的轉彎處，有一輛機車摔車倒地，2人受傷。消防局出動救護車到場發現，19歲蘇姓女子與同年齡的周姓女子倒在地上，身上多處擦挫傷且意識昏迷，經初步包紮固定後，用救護車將2人送往沙鹿光田醫院治療。

▲▼機車自摔倒地，多處毀損。（圖／民眾提供）

沙鹿光田醫院表示，周女與蘇女頭部與身體遭重擊，2人都有腦出血及氣胸，蘇女顏面、脊椎骨折，周女肋骨及右鎖骨骨折，目前意識清醒，正在加護病房治療觀察。

▲▼救護車將受傷的2女送醫。（圖／民眾提供）

警方表示，根據現場研判，蘇女應該是未注意車前狀況才會不慎再轉彎時撞上路緣，是否有酒駕有待釐清，也呼籲駕駛人夜間行車應更小心謹慎，以免發生意外。

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