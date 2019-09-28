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1個月才1次！老公胎夢太神「隔3年再發威」　二寶媽傻住：之前差點掛掉

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▲▼母子,兒子,小孩,嬰兒。（圖／示意圖／pixabay）

▲人妻現在已經有兩個小公主了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫）

記者周亭瑋／採訪報導

家住屏東恆春的人妻每晚睡前，一定會和老公躺床聊天，沒想到昨夜，先生突然透露，自己又做胎夢了，而且這次是弟弟；她聽完一時間傻住，儘管非常喜歡小孩，但不禁回憶起，生第一胎時血崩差點離開。

人妻向《ETtoday新聞雲》記者提到，在3年前懷第一胎時，老公也是某天睡醒後，突然說自己做了胎夢，夢境內容是一位婆婆帶著一個小孩，然後對他說，「這個小孩是要來跟你的。」

請繼續往下閱讀...

當下，人妻還笑著叫他別鬧，然而過了兩個禮拜，她因為胃不舒服就醫，醫生直接請她驗看看，是否懷孕了，結果準到一個不行，不過懷二寶時，老公倒是沒夢過。

▲▼胚胎,細胞,實驗。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

時間拉回到昨晚，先生在聊天的過程中，突然冒出一句，「我昨天做胎夢欸，而且這次真的有小雞雞，真的確定，媽媽還有進產房」。

一席話讓她瞬間緊張起來，「我可以不要再生了嗎？我已經生2個公主了，生老大還差點因為血崩掛掉，生完老二因為肚皮都鬆了，肚子瘦不下來，而且1個月才使用一次，中獎機率應該不高吧！」

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲雖然懷大寶時大血崩，但她想得很開。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，媽媽們很有感，紛紛回應「我第一胎也是血崩差點走掉，隔3年自然懷孕生第二胎！兩個都是女的」、「歡迎加入三寶媽行列」、「1個月一次也是會中獎的」、「那最近要小心了」、「我都夢到朋友的胎夢，每次都很準」。

不過，人妻也向記者感性透露，「其實生小孩之前，就有做好準備，至少要生兩胎以上，畢竟我是獨生女，從小父母離婚只有外婆陪我，所以我很羨慕有兄弟姐妹的人。如果在產程有個萬一，那就是命了，至少我有留一個可以陪伴他們的人。」

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