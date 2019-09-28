撐傘出門全濕！南港10hrs降208毫米　北北基宜續發豪、大雨特報

▲中央氣象局更新豪雨特報，強烈對流持續攻擊北台灣。（圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

米塔颱風今（28日）上午8時生成，台灣北部受到東北風影響，氣象局10時45分持續針對台北市、新北市、基隆和宜蘭等4縣市發布豪雨、大雨特報，加上有較強對流雲系發展移入大台北地區，民眾要多注意瞬間大雨、雷擊和強陣風，水利署也持續針對台北市、新北市發布二級淹水警戒，提醒民眾要多留意。

請繼續往下閱讀...

▲台北市、新北市和基隆列入豪雨特報，宜蘭市列大雨特報。（圖／氣象局提供）

根據氣象局截至上午10時的累積雨量來看，前10名全在大台北地區，台北南港九如里測站10小時降下208毫米，雨量驚人是全台第一，其次是南港舊莊國小測站達到207.5毫米，第三名則是南港舊莊里也有206.5毫米，撐傘出門也會全濕的狀態，而第四名則是在台北信義區的四獸山測站達到166.5毫米。

▲台北南港10小時降雨量超過200毫米，雨量相當驚人。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員李孟軒表示，南港過去10小時累積雨量超過200毫米主因是對流胞剛好在南港上空發展，接下來雨量會趨緩，但在基隆北海岸的上空還有對流胞在發展，間歇性強降雨仍會有可能發生，中南部山區午後會有零星降雨，而北部的雨會一直下到明天白天。



▲氣象局表示南港10小時降破200毫米，主因是對流胞在南港上空發展。（圖／氣象局提供）