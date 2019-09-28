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合體了！俄羅斯「獵人-B」首次與蘇-57共飛

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

實習記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯國防部在當地時間27日宣布，重型戰鬥隱形無人機「獵人-B」（Okhotnik-B），首次與該國最先進的5代戰機蘇-57一起飛行。2機共飛不但能夠擴大蘇-57的雷達覆蓋範圍，且透過獵人得到目標訊息可增強命中率。

綜合外媒報導，俄羅斯國防部發布一則30分鐘「共飛」的測試影片，兩架相距僅幾公尺距離。國防部表示，「作為正在進行的測試計劃的一部分，獵人以完整配置在自動模式下飛行，進入空中預警區域。」

此次試飛似乎證實，獵人可能被設計為由蘇-57的忠實機翼兵，兩者相互合作，可以在戰場上提供關鍵資訊，並且提升作戰時的攻防優勢。

俄羅斯國防部表示，「獵人號具備隱身能力，是其形狀和防雷達塗層的副產品，並配備了電光，雷達和其他類型的偵察設備。」獵人目前可遠程控制，但在未來的測試中，預計它將在半自主狀態下運行，最終在完全自主模式下運行。

專家分析指出，由於蘇-57目前的隱形性能較為有限，若在「獵人」的協助下，將有助於提升戰力。像蘇-57的機腹有2個彈艙，載彈量相當大。而在8月莫斯科國際航太展（MAKS）中亮相的「獵人-B」，無論是引擎或排氣裝置都大幅調整，隱形性能比先前所見的原型強了許多。

▲獵人–B在俄軍試飛場600米高處飛行約20分鐘後成功降落。（圖／翻攝自新浪）

▲獵人–B首次飛行在8月3日，於俄軍試飛場600米高處飛行約20分鐘後成功降落。（圖／翻攝自新浪）

「獵人」無人機據說是俄羅斯第6代戰機的原型改良版，起飛重量約為20至25噸，翼展約為65英尺（約20公尺），內部攜帶有效載荷時的最高速度為1,000公里，作戰範圍可達5,000公里。它是在2012年開始研製，首次在2018年6月滑行，武器系統預計在2020年準備就緒。此外，蘇-57原型機被發現頂部和底部有獵人無人機的數字輪廓，在機身中間還有閃電符號，可能代表能和獵人-B共享資料。

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