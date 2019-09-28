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婚後來台「失業」　內蒙工程師「陸配先生」改用畫筆譜人生

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▲▼海基會關懷陸配活動,張小月。（圖／海基會提供）

▲海基會關懷陸配活動前往屏東。（圖／海基會提供）

記者曾俊豪／台北報導

海基會關懷陸配活動27前往屏東拜訪當地新住民協會，海基會董事長張小月在現場與來自內蒙古、如今是藝術家的「陸配先生」林峰交流。林峰表示，自己平時在屏東創作內蒙古草原畫作，希望藉此讓街坊鄰居認識大陸，也希望有一天能把台灣藝術帶到內蒙古展覽，達到真正的兩岸民間交流。

來台已經20多年的林峰，原本在內蒙古擔任工程師，由於過去兩岸婚姻沒有開放工作權，讓他來台後「意外失業」閒賦在屏東的家，也因為這個「機會」，讓重拾他年輕時對藝術的興趣。

林峰提到，來台20多年，生活有甘有苦，自己的作品也曾到世界各地參加展覽比賽，現在心中最大的心願，就是把自己對台灣的創作帶回大陸，讓更多人了解台灣的美好。

▲▼海基會關懷陸配活動,張小月。（圖／海基會提供）

▲海基會董事長張小月與「陸配先生」林峰。（圖／海基會提供）

張小月則提到，陸配散居全台各地，海基會服務工作不能侷限在電話或電子郵件，必須走出辦公室，透過實際深度訪談，了解陸配真實需求與心聲。她透露，近年聽到許多陸配的感人故事，有的事業家庭有成，也有的面臨生活窘境，「感謝每位替這塊土地付出的陸配，共同創造更美好的台灣。」

除拜會林峰個人工作室，此次關懷活動也前往在地深耕十多年的花木蘭文化產業發展協會，協會理事長宋怡蕙曾在商業界擔任高階主管，辭職後投入NGO社會服務工作。

她表示，屏東是一個老齡化城市，許多陸配年輕時嫁來台灣，肩負著母親與家庭經濟的重擔，也因此，協會過去曾開設識字班、考駕照及美容美甲課程，提供學習一技之長。不過，隨著陸配公婆年紀增長，家庭內長照工作往往由陸配姐妹一肩扛起，協會近年則轉型做長照服務工作，協助規劃家庭長照動線與銀髮器材。

▲▼海基會關懷陸配活動,張小月。（圖／海基會提供）

▲海基會董事長張小月。（圖／海基會提供）

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