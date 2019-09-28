出席聯合國大會　陸外長：堅持和平反對霸凌尊重各國主權

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸外交部長王毅27日表示，中國人民和世界人民始終真誠相待、守望相助，將繼續堅持獨立自主的和平外交政策，既不依附，也不脅迫，不畏強權，不懼壓力，永不稱霸，永不擴張，並尊重各國主權和領土完整，在國際上反對霸權霸道霸凌，堅持共商共建共用。

《新華社》報導，王毅27日在紐約聯合國總部出席第74屆聯合國大會一般性辯論時指出，中國人民和世界人民始終真誠相待、守望相助，中國與世界日益相互依存、命運與共，「面對充滿不確定性的國際局勢，中國將保持外交政策的穩定性和連續性，堅定不移推進中國特色大國外交，維護世界和平繁榮，促進人類發展進步。」

王毅說，中國主張各國一律平等，尊重各國主權和領土完整，尊重各國人民自主選擇社會制度和發展道路，此外，中國致力於構建開放型世界經濟，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，推動全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

根據大陸外交部網站，王毅當天也提到，面對單邊主義肆虐，「我們不能姑息縱容。國際秩序需要法治規則，為所欲為恐將天下大亂。新一輪科技革命的機遇屬於全世界，成果不能由個別國家壟斷，更不能阻礙其他國家自主創新的努力。」

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