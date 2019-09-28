影／他只能「蹲著走」　拚到大學畢業還登五岳：想幫更多人

記者馬叔安／綜合報導

31歲的河南商丘男子李創業因患脊椎灰質炎（小兒麻痹症），又錯過了最佳治療時機，因此從小只能蹲著走路，16歲才上小學二年級，如今31歲大學畢業，不但找到了醫學編輯工作，也尋得了女朋友。他說，希望能在醫學領域有所貢獻，幫助更多的人。

▲李創業被單獨授予畢業證和學位證。（圖／翻攝自《北京青年報》）

《北京青年報》報導，李創業不到1歲時患上小兒麻痹症，9歲手術失敗後外出打工，卻受騙成為「乞討工具」長達7年，他16歲回到河南老家，決定去讀書，從小學二年級開始，連續跳級，於2013年被河南省商丘醫學專科學校錄取，2016年通過專升本考上河南大學民生學院，就讀臨床醫學專業，今年6月畢業。

大學期間，李創業學的是臨床醫學，由於身患疾病而導致身體殘疾，使他一直想通過學醫瞭解自己的病情，同時也可以幫助其他患者，他還曾經一個人手腳並用地攀登了五嶽和黃山，磨破了16雙手套、6雙鞋子和12條褲子。

▲李創業手腳並用獨自攀登五嶽和黃山。（圖／翻攝自《北京青年報》）

《澎湃新聞》報導，李創業說，自己現在有一個漂亮的女友，事業愛情兩豐收，但是自己還是希望能考研究所，攀登醫學的高峰，在醫學有所貢獻。

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