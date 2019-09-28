美眾院向蓬佩奧發出第一張傳票！　限10/4交出烏克蘭文件

▲ 眾院發傳票給國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院最快下周針對總統川普的彈劾調查展開聽證，眾院3個委員會27日向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發出傳票，要求他在10月4日前交出與烏克蘭政府接觸的相關文件。這是眾院展開調查後所發出的第一張傳票，同時計劃2周內傳喚5名國務院官員作證。

綜合路透社、法新社報導，眾院正在調查川普的行為是否危害到國家安全及美國大選的公正性，而傳票與要求作證是眾院採取的第一步重大行動。

眾議院外交關係委員會、情報委員會及監督和政府改革委員會致函蓬佩奧的信件提到，「根據眾院的彈劾調查，我們在此發出傳票，要求你在2019年10月4日前出示附表所載明的文件…若屆時沒有遵守或拒絕傳票的要求，將構成妨礙眾院彈劾調查的證據。」

▲ 美國烏克蘭大使沃克（Kurt Volker）外傳已於27日辭職，目前原因仍有待確認。國務院並未對此做出回應。（圖／路透）

此外，眾院27日也宣布安排5名國務院官員作證，包括前美國駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（Masha Yovanovitch）、外傳已辭職的美國駐烏克蘭特使佛克爾（Kurt Volker）等人。

截至27日為止，300多名來自共和黨及民主黨的前國安官員表態支持彈劾調查，強調只想知道更多事實。面對眾院發起的彈劾調查，川普稱自己沒有做錯任何事情，並直指民主黨人士出於政治動機獵巫（witch hunt）。

在傳票發出後，川普競選團隊也已表示，將於下周花費1000萬美元的廣告經費，主打「拜登腐敗」（Biden corruption），並指責民主黨人利用彈劾調查玩弄政治。

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▼ 據瞭解，外交關係委員會與情報委員會、監督和政府改革委員會進行磋商後，才決定發出傳票。圖為美國國會山莊。（圖／路透社）

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