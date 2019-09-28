　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

向偶像致敬！兄弟球星彭政閔引退　盧秀燕化身球迷邀市民相挺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者鄧木卿／台中報導

中信兄弟象當家球星、也是中華隊第4棒彭政閔（恰恰）即將卸下選手身分，29日將在台中洲際棒球場舉辦引退賽，市府搭配「引退週」活動，27日晚間舉辦「市民日」，市長盧秀燕化身球迷特別到場觀賽，邀市民一起為恰恰加油打氣，表達對一代球星的支持，最後中信兄弟以2:1打敗富邦悍將，全場球迷熱烈歡騰。

▲盧秀燕化身球迷到場為彭政閔加油打氣。（圖／記台中市政府提供）

▲兄弟球星彭政閔引退週，盧秀燕化身球迷邀市民相挺。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕化身球迷到場為彭政閔加油打氣。（圖／記台中市政府提供）

▲盧秀燕感激魏來長教練為台中的付出，將頒贈榮譽市民。（圖／台中市政府提供）

台中市政府今年與中信兄弟棒球隊擴大合作，舉辦豐富活動提升城市運動風氣活動昨晚由盧秀燕點亮洲際球場大門「CHIA #23」紀念造型燈，象徵迎接恰恰引退賽，開賽前，場上大螢幕播放恰恰歷年來重要賽事身影，不少球迷紛紛紅了眼眶，場面溫馨；現場也邀請棒球界的國寶人物、台中金龍盃始祖教練魏來長擔任開球嘉賓，代表經驗傳承，未來恰恰將以教練身分繼續為台灣棒球貢獻。

▲盧秀燕化身球迷到場為彭政閔加油打氣。（圖／記台中市政府提供）

▲兄弟球星彭政閔引退週，盧秀燕和少棒大聯盟基礎隊員一起加油打氣。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，恰恰即將從選手身分退休，市府特別舉辦「市民日」，她帶領市府團隊、台中市少棒大聯盟基礎隊員一起到場支持，向永遠的偶像恰恰讚揚致敬。

運動局表示，魏教練曾教導郭源治、林仲秋等選手，自1969年威廉波特世界盃少棒奪冠後，50多年來引領台灣棒運風潮，迄今仍持續奉獻台中棒球界，盧市長感激魏教練為台中的付出，將頒贈榮譽市民肯定。今日以「終身奉獻給棒球的台中市民」身分在市民日開球，同時明日就是教師節，魏教練期許傳承畢生經驗給未來的恰教練-彭政閔，盼再創台灣棒球新世代。

運動局長李昱叡表示，盧市長積極推動台中市棒球運動，除週日的恰恰引退賽之外，接著10月有亞洲棒球錦標賽、11月世界12強棒球錦標賽等，未來台中將舉辦更多國內外棒球賽，歡迎民眾到台中感受棒球的獨特魅力。

ET快訊
林志成放話館長：當場暴斃不負責！29日約戰自由廣場　警打臉：
米塔颱風「雨最強」時間點曝光！氣象局：周日發海警
通緝犯「破窗逃亡」1年11月！與女友口角　檳榔攤內囂張開槍遭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

向偶像致敬！兄弟球星彭政閔引退　盧秀燕化身球迷邀市民相挺

柯文哲看撐港遊行：鑰匙在北京　我們外面最多只是關心

韓國瑜稱選總統是天意　柯文哲露「尷尬不失禮貌」微笑：就這樣吧

郭董也想推不分區但卡入黨問題　柯文哲：這都還在談

期待蔡壁如大戰柯建銘！柯文哲引公開透明經驗：讓立院變乾淨

幕後／「英仁再配」呼聲起：蔡英文應選老搭檔在穩定中求勝利

民進黨33周年黨慶盛大如演唱會！陳水扁獲中監放行出席

還沒決定當副手　賴清德：10月赴美「和蔡賴配無關」

韓國瑜民調跌25%死線！關鍵「心理防線」一破掀跳船潮　李正皓：幕僚也會走

大港爆粗口！呱吉坦承：韓國瑜當選的「集體治療室」　神邏輯讓館長秒噴笑

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

「我腦袋沒有壞掉！」　韓：不會成立一個部門去開採石油

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

向偶像致敬！兄弟球星彭政閔引退　盧秀燕化身球迷邀市民相挺

柯文哲看撐港遊行：鑰匙在北京　我們外面最多只是關心

韓國瑜稱選總統是天意　柯文哲露「尷尬不失禮貌」微笑：就這樣吧

郭董也想推不分區但卡入黨問題　柯文哲：這都還在談

期待蔡壁如大戰柯建銘！柯文哲引公開透明經驗：讓立院變乾淨

幕後／「英仁再配」呼聲起：蔡英文應選老搭檔在穩定中求勝利

民進黨33周年黨慶盛大如演唱會！陳水扁獲中監放行出席

還沒決定當副手　賴清德：10月赴美「和蔡賴配無關」

韓國瑜民調跌25%死線！關鍵「心理防線」一破掀跳船潮　李正皓：幕僚也會走

大港爆粗口！呱吉坦承：韓國瑜當選的「集體治療室」　神邏輯讓館長秒噴笑

懋軒研發團隊當起白老鼠　曝重複實驗初衷

眼線總是不持久？彩妝師：「眼線筆後疊關鍵步驟」超重要

浪浪小白進家一年「排骨→糯米腸」　2千人笑翻：瓦斯桶成長記

樂天4球員入選12強日本武士隊　救援王松井裕樹要雪恥

向偶像致敬！兄弟球星彭政閔引退　盧秀燕化身球迷邀市民相挺

婚後來台「失業」　內蒙工程師「陸配先生」改用畫筆譜人生

竹北不到20萬人卻超多大樓！　網揭「建案快速發展」主因：居住品質屌打新竹

27歲女忘帶履歷！現場填表「只願提供手機號碼」　面試官秒改口：不缺人了

顧好荷包！15項「交通新制、補助」10/1上路　轉彎沒打方向燈加重罰

「中吉復交」提兩大特殊意義　王毅：為建國70週年錦上添花

目睹紫色絲襪裸屍！女友慘遭「極端凌虐」後扔樹林　網邪笑：案情不單純～

政治熱門新聞

韓民調跌25%死線！李正皓：恐..

藍營女議員指公然猥褻！呱吉翻法..

韓國瑜小時候打電動？四叉貓打臉

大港爆粗口！呱吉：韓國瑜當選集..

韓國瑜轟大港開唱粗俗　黃捷：說..

黃捷質詢暴怒　韓國瑜嗆：你心態..

「蔡賴配」成局　賴清德將代表蔡..

熊讚月薪65萬　徐巧芯：比市府..

獨／郭柯「雙母雞」10月首波看..

吳敦義批准郭台銘退黨　下週三送..

柯P強調精實管理：政府的錢是人..

幕後／「英仁再配」呼聲起：蔡英..

韓副手須專業互補　翟神：就是什..

韓國瑜剛批呱吉「下流」　今怒斥..

更多熱門

相關新聞

蔡英文取消赴恰恰引退賽

中信兄弟「恰恰」彭政閔25至29日在台中洲際棒球場進行引退賽，原本總統蔡英文28日晚間將前往觀賽，但行程提前曝光，為避免維安檢查造成球迷不便，因而取消前往。蔡英文表示，祝福不變，感謝彭政閔對台灣棒球運動的貢獻。

把焦點還給彭政閔　蔡英文不來了

中火將增2燃氣機組　盧絕不接受

議會質詢韓輕鬆選總統盧忙翻

恰嘟對決　潘威倫：最後打席不輕易出手

關鍵字：

盧秀燕彭政閔

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0告小王

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

台灣一家三口沖繩自駕撞來車　50歲女不治

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

情侶開房闖4次紅燈…帶血戰果扔地

準米塔恐快速增強轉彎　下周甩大雨

韓民調跌25%死線！李正皓：恐掀跳船潮

蜘蛛人重返漫威宇宙　湯姆霍蘭德回應

破億麥拉倫高雄排隊…是他揪團去加油

路霸叭不走！小孩下車幫移卻開摸

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面