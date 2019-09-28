向偶像致敬！兄弟球星彭政閔引退　盧秀燕化身球迷邀市民相挺

記者鄧木卿／台中報導

中信兄弟象當家球星、也是中華隊第4棒彭政閔（恰恰）即將卸下選手身分，29日將在台中洲際棒球場舉辦引退賽，市府搭配「引退週」活動，27日晚間舉辦「市民日」，市長盧秀燕化身球迷特別到場觀賽，邀市民一起為恰恰加油打氣，表達對一代球星的支持，最後中信兄弟以2:1打敗富邦悍將，全場球迷熱烈歡騰。

▲兄弟球星彭政閔引退週，盧秀燕化身球迷邀市民相挺。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕感激魏來長教練為台中的付出，將頒贈榮譽市民。（圖／台中市政府提供）

台中市政府今年與中信兄弟棒球隊擴大合作，舉辦豐富活動提升城市運動風氣活動昨晚由盧秀燕點亮洲際球場大門「CHIA #23」紀念造型燈，象徵迎接恰恰引退賽，開賽前，場上大螢幕播放恰恰歷年來重要賽事身影，不少球迷紛紛紅了眼眶，場面溫馨；現場也邀請棒球界的國寶人物、台中金龍盃始祖教練魏來長擔任開球嘉賓，代表經驗傳承，未來恰恰將以教練身分繼續為台灣棒球貢獻。

▲兄弟球星彭政閔引退週，盧秀燕和少棒大聯盟基礎隊員一起加油打氣。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，恰恰即將從選手身分退休，市府特別舉辦「市民日」，她帶領市府團隊、台中市少棒大聯盟基礎隊員一起到場支持，向永遠的偶像恰恰讚揚致敬。

運動局表示，魏教練曾教導郭源治、林仲秋等選手，自1969年威廉波特世界盃少棒奪冠後，50多年來引領台灣棒運風潮，迄今仍持續奉獻台中棒球界，盧市長感激魏教練為台中的付出，將頒贈榮譽市民肯定。今日以「終身奉獻給棒球的台中市民」身分在市民日開球，同時明日就是教師節，魏教練期許傳承畢生經驗給未來的恰教練-彭政閔，盼再創台灣棒球新世代。

運動局長李昱叡表示，盧市長積極推動台中市棒球運動，除週日的恰恰引退賽之外，接著10月有亞洲棒球錦標賽、11月世界12強棒球錦標賽等，未來台中將舉辦更多國內外棒球賽，歡迎民眾到台中感受棒球的獨特魅力。