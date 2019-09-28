連千毅7日之亂事件簿！網紅正妹賭爛連千腋掀波　幕後2大幫派揚言復仇

▲知名直播主連千毅因與另名直播主鄭又仁發生衝突，連3天在高雄街頭引發暴力事件，遭警方逮捕。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

自稱「亞洲直播天王」的網路購物直播主連千毅，上週因與另一名直播主鄭又仁在網路互嗆，雙方人馬連續3天在高雄聚眾鬧事、駕車衝撞、開槍示威，引發關注。為壓制雙方氣焰，檢警大動作逮捕連、鄭，聲請羈押。本刊調查，連先前才因怒嗆新北三蘆角頭吃屎，引起北部幫派不滿，到高雄後又因言行囂張惹怒七賢幫，就連嘉義角頭都想修理他，加上背後的天道盟太陽會、竹聯幫天龍堂二大幫派揚言替他復仇，全台治安恐將面臨更嚴峻的考驗。

上月底，屏東知名網路購物直播主吳小哲，被對手「包龍星直播網」負責人洪臻賢與2名員工擄走6小時，還慘遭斷手斷腳，引發社會關注，也讓直播界愛互嗆的惡習，成為外界討論的話題。

▲警方埋伏在新北市中和一棟大樓停車場，待連千毅（紅圈處）取車之際將他壓制。（翻攝畫面）

不料，才過了一個月，自稱「亞洲直播天王」的連千毅，又與另一名直播主鄭又仁互嗆輸贏，雙方小弟連3天在高雄街頭大亂鬥，掀起「直播主之亂」，讓高雄警方顏面無光。警政署長陳家欽立即發出聲明強調絕不寬貸，並指派刑事局長黃明昭南下召開專案會議，也重話要求高雄市警局痛加檢討，儘速破案。

維護治安 高官親南下

因大選將至，也讓此治安事件升級到政治層面，內政部長徐國勇為此親自南下坐鎮，讓宣布參選總統的高雄市長韓國瑜心生不滿，認為是「卡韓」，痛批中央官員「八仙過海」。徐則回酸說：「如果把治安做好，誰要卡他？」讓韓氣得直接拔掉發生槍擊的轄區派出所所長職務。

還原衝突經過，最早是因為一名女子於9月15日在臉書發表貼文，聲稱被連千毅恐嚇，連的小弟發現後要求刪文，但鄭又仁恰巧「路過」聲援，雙方人馬隔空交火，最後甚至搬出天道盟太陽會及在地角頭大哥的名號，進而引發轟動全國的直播主之亂。

▲連千毅與鄭又仁因一則女網友的發文隔空互嗆，引爆衝突。（翻攝臉書）

▲鄭又仁回應女網友表示力挺，並暗諷連千毅只是個小角色。（翻攝臉書）

9月17日凌晨3時許，高雄市鼓山區街頭出現多部車輛追逐，其中一輛賓士撞上路邊車輛後，遭後方人馬包圍，持球棒猛砸車，距離砸車點100公尺外的鐵皮屋，門口監視器和門鈴也都被砸壞，鐵皮屋的承租人正是連千毅。

▲本月17日凌晨，鄭又仁人馬赴連千毅倉庫砸場，開啟高雄亂鬥序曲。（翻攝臉書）

持棍砸店 涉入竹聯幫

本刊調查，事發當時連千毅就在鐵皮屋內，「侵門踏戶」的則是直播主鄭又仁的人馬，一群人邊砸鐵門邊直播，嗆連不敢出面。其實，當時連身邊也有幾十個小弟，可和對方一拚，但他當下不想將事態鬧大，因此只打電話「通知」警方，說有群眾滋事。

這場直播讓連千毅顏面盡失，然而他不想將所屬的天道盟太陽會牽扯進去，因此找了竹聯幫天龍堂的麻吉源哥幫忙處理。17日晚間10時許，源哥號召百名兄弟，連也支援50人，到鄭又仁位於前鎮區的寵物用品店砸店。

▲17日晚上連千毅人馬到鄭又仁寵物用品店砸店。（翻攝臉書）

連千毅的人馬持球棒砸大門玻璃時，源哥正在現場指揮；早有防備的鄭又仁帶著一票人馬現身，走到源哥身邊小聲地說：「可不可以不要砸我的店？」源哥警覺反問：「你是阿仁？」鄭點頭後突然抽出一把短刀要刺源哥，雙方於是大打出手。衝突中鄭的人馬遭刺傷送醫，源哥也被鐵棒打到左手嚴重挫傷，仍在就醫中，若不慎惡化，恐引發蜂窩性組織炎危及生命。

▲替連千毅出氣的竹聯幫天龍堂「源哥」遭鄭又仁人馬痛毆，傷勢嚴重。（讀者提供）

▲18日晚間，連千毅、鄭又仁原已握手言和，但底下小弟不了解狀況擦槍走火，衝突越演越烈。 （翻攝臉書）

鄭又仁不甘被連千毅的人馬砸店，19日凌晨2時，再帶人包圍連位於鼓山一路的直播場，還持棍叫囂大喊：「連千毅出來！」當時雖有警方在場制止，但滋事群眾除了長按喇叭，甚至還開車衝撞鐵門，連警方開槍都無法嚇阻，行徑囂張。

19日清晨5時許，鄭又仁的寵物用品店也遭人連開5槍，大門玻璃當場碎裂，門外一輛汽車鈑金也遭射穿。這起槍擊事件是因連千毅對鄭的挑釁忍無可忍，即使明知開槍會讓事態擴大，仍執意下手警告。

▲開寵物用品店的直播主鄭又仁（左），外傳是高雄地方幫派的重要幹部。（翻攝臉書）

疑賣假貨 發聲明喊冤

連番的街頭衝突驚動了警政署等中央單位，為扳回顏面，警方組成專案小組過濾七百多支監視器，19日晚間7時許，將槍擊主嫌潘姓男子及其他7名同夥逮捕，並搜出手槍、子彈、球棒等證物，更在潘男的賓士車上，查獲天道盟太陽會高雄、苗栗分會徽章，涉案人還有連的公司員工；隔天一名自稱開槍的張姓男子向警方投案，不過他矢口否認與連有關。

▲連千毅行事高調愛炫富，直播時常擺出滿桌鈔票宣稱要送出。（翻攝臉書）

為了斬草除根，高雄市警方20日上午會同保二總隊、經發局等單位，搜索連千毅的直播場，帶回大批賓士行李箱、CHANEL、GUCCI等名牌包，釐清是否有仿冒品或違反《商標法》。

針對檢警大動作搜查，連千毅緊急在粉絲專頁張貼由律師代發的聲明，及簡體字的戴姆勒公司授權函喊冤，並開直播嗆聲，只要任何人在新聞、留言版批評他賣假貨都會提告。

但仍有網友留言，指授權書上的英文竟拼錯，令人不得不質疑真偽，台灣賓士更表示，並未授權連千毅所稱的進口廠商販售相關精品。事後檢警更查出，自行投案的張姓男子與連是好友，動手前還曾與連討論相關事宜，檢警據此認定連涉嫌教唆。

和解無用 又開打遭逮

20日深夜，警方揮軍北上，在連千毅落腳的新北市中和區大樓埋伏；隔天下午二時，連至地下停車場準備開車時，遭警方上銬逮捕，警方還在連的車上查獲二把西瓜刀，鄭又仁也於同日晚間在高雄遭逮。

連千毅、鄭又仁到案後都拒絕夜間偵訊，隔日接受訊問時，二人對於一連串街頭暴力事件都否認知情，22日晚間被檢警依恐嚇、毀損、違反《槍砲彈藥刀械管制條例︾等罪嫌移送法院聲請羈押。23日高雄地方法院裁定，連收押禁見，鄭35萬元交保。

▲警方攻堅逮連千毅員工住處，搜出槍彈、刀械。（翻攝畫面）

知情人士說，先挑起事端的鄭又仁是地方幫派重要幹部，靠直播賣寵物用品，平常就愛惹事生非，由於生意不好，見連千毅有高知名度，故欲藉嗆連博取知名度。

鄭又仁的大哥是高雄岡山的角頭「國正」，他與連千毅的大哥「川哥」為了化解連、鄭二人恩怨，曾聯手邀雙方於18日晚間握手言和。當晚連在臉書貼出與國正的合照，並發文：「國正阿兄，見面傳授經驗，一切圓滿。」連還作東請大家到夜總會喝酒，豈料酒攤還沒結束，倉庫就再度被砸。

▲衝突發生第2天，鄭又仁的大哥國正（左）曾出面化解鄭與連千毅（右）的恩怨。（翻攝臉書）

連千毅得知消息後怒不可遏，不滿鄭又仁沒信用，更認為自己身為太陽會高雄分會副會長，若不反擊將來如何帶人？加上一開始幫連出頭的竹聯幫天龍堂大哥源哥不甘被打傷，向連施壓要求不能善了，因而引發後續槍擊事件。

態度囂張 自恃太陽會

雖然鄭又仁已被捕，但他言而無信的行為，害慘了幫他喬事的大哥國正，也惹惱了連千毅背後的天道盟太陽會、竹聯幫天龍堂，揚言鄭不將二大幫派放在眼裡，這筆帳一定要好好算。被打傷的源哥不滿自己差點丟了性命，卻被警方依殺人未遂罪名傳喚，也透過管道向警方表示，若不更改罪名，他不會出面。

本刊調查，連千毅自恃太陽會背景目中無人，也惹惱全台不少地方幫派，日前他因與網友發生糾紛，開直播嗆新北市三蘆地區角頭吃屎，引發當地幫派到其倉庫叫囂鬧事；直播事業轉戰高雄後，又因無視強龍不壓地頭蛇的江湖規矩，得罪了高雄在地的七賢幫大老。

▲連千毅對外宣稱與警方關係良好，還曾造訪過刑事警察局南打中心。（翻攝臉書）

連千毅此次與鄭又仁發生糾紛後，傳出連嘉義角頭也看不慣他的跋扈態度，要派人修理連，更有傳言指出，高雄在地青壯派角頭已串連組成「后羿聯盟」，打算射下連的太陽會，言下之意就是要讓他「永不見天日」。

對於外界指連千毅囂張、臭屁，與連熟識的友人則替他緩頰表示，連本身待人算客氣，對手下也很大方，有人沒錢買車，連知道後大手筆先幫忙付錢。友人更大膽指出，槍擊事件雖扯到連，但絕不會有人供出是連指使，因他們信任連，就算擔起來進去關，連也會給一筆可觀的安家費，除非檢警掌握關鍵證據，否則恐怕很難定連的罪。

出身幫派 曾被捕入獄

本刊調查，今年32歲的連千毅出身雲林縣崙背鄉，14歲隨表哥到台北闖天下，跟著幫派大哥在酒店圍事、討債。後來認識一位當鋪老闆，跟著他學做期貨、炒股，20歲出頭就賺進上千萬元。

▲連千毅（右）直播時常邀穿著清涼的辣妹在旁，刺激買氣。（翻攝臉書）

好景不常，2008年全球金融海嘯，連千毅慘賠六千多萬元，窮到連二萬多元的信用卡債都還不出來，後來因為跟著當鋪老闆，接觸不少道上兄弟，開始加入幫派；2011年因暴力討債被捕，出獄後發現網路商機無窮，於是加入網路銷售行列。

連千毅一開始賣平價手錶，因江湖語氣具個人特色，快速累積人氣。越來越多金主與他合作，去年他拍賣全世界不到20輛的「車中之王」勞斯萊斯幻影四代，以0元起標、3300萬元成交，創下亮眼成績。在直播界前途光明的他，卻因不改兄弟習性，毀了自己辛苦打拚出來的一番事業。

▲連千毅被捕後，他位於高雄左營的精品店仍開門營業，但有員工在門口警戒。（翻攝畫面）

從今年初開始的新北宮廟鬥毆、桃園車行挾持、嘉義警匪對峙、屏東直播主遭斷手腳，一直到這次的高雄亂鬥案件中，都可看到幫派分子擁槍自重的囂張氣焰。維持治安是政府重中之重的任務，若相關單位再拿不出對策，好好壓制這些蠢蠢欲動的幫派分子，未來恐怕「亂」的不只高雄而已。

直播主之亂事件簿 9/15 1名女子在臉書po文稱遭連千毅恐嚇，引發連千毅與鄭又仁人馬互嗆 9/17 03：00 連千毅鼓山區倉庫被砸

22：00 鄭又仁前鎮區寵物店被砸 9/18 20：00 連千毅與鄭又仁在大哥調解下言和 9/19 02：00 連千毅鼓山區倉庫被包圍，鐵門遭車輛衝撞

05：00 鄭又仁寵物店遭槍擊 9/20 檢警搜索連千毅倉庫，帶回疑似仿冒精品 9/21 檢警逮捕連千毅、鄭又仁 9/22 連千毅、鄭又仁移送高雄地檢，遭檢方聲押

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