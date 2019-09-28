　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連千毅7日之亂事件簿！網紅正妹賭爛連千腋掀波　幕後2大幫派揚言復仇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲知名直播主連千毅因與另名直播主鄭又仁發生衝突，連3天在高雄街頭引發暴力事件，遭警方逮捕。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

自稱「亞洲直播天王」的網路購物直播主連千毅，上週因與另一名直播主鄭又仁在網路互嗆，雙方人馬連續3天在高雄聚眾鬧事、駕車衝撞、開槍示威，引發關注。為壓制雙方氣焰，檢警大動作逮捕連、鄭，聲請羈押。本刊調查，連先前才因怒嗆新北三蘆角頭吃屎，引起北部幫派不滿，到高雄後又因言行囂張惹怒七賢幫，就連嘉義角頭都想修理他，加上背後的天道盟太陽會、竹聯幫天龍堂二大幫派揚言替他復仇，全台治安恐將面臨更嚴峻的考驗。

上月底，屏東知名網路購物直播主吳小哲，被對手「包龍星直播網」負責人洪臻賢與2名員工擄走6小時，還慘遭斷手斷腳，引發社會關注，也讓直播界愛互嗆的惡習，成為外界討論的話題。
 
警方埋伏在新北市中和一棟大樓停車場，待連千毅（紅圈處）取車之際將他壓制。（翻攝畫面）

警方埋伏在新北市中和一棟大樓停車場，待連千毅（紅圈處）取車之際將他壓制。（翻攝畫面）

不料，才過了一個月，自稱「亞洲直播天王」的連千毅，又與另一名直播主鄭又仁互嗆輸贏，雙方小弟連3天在高雄街頭大亂鬥，掀起「直播主之亂」，讓高雄警方顏面無光。警政署長陳家欽立即發出聲明強調絕不寬貸，並指派刑事局長黃明昭南下召開專案會議，也重話要求高雄市警局痛加檢討，儘速破案。

維護治安　高官親南下

因大選將至，也讓此治安事件升級到政治層面，內政部長徐國勇為此親自南下坐鎮，讓宣布參選總統的高雄市長韓國瑜心生不滿，認為是「卡韓」，痛批中央官員「八仙過海」。徐則回酸說：「如果把治安做好，誰要卡他？」讓韓氣得直接拔掉發生槍擊的轄區派出所所長職務。

還原衝突經過，最早是因為一名女子於9月15日在臉書發表貼文，聲稱被連千毅恐嚇，連的小弟發現後要求刪文，但鄭又仁恰巧「路過」聲援，雙方人馬隔空交火，最後甚至搬出天道盟太陽會及在地角頭大哥的名號，進而引發轟動全國的直播主之亂。

連千毅與鄭又仁因一則女網友的發文隔空互嗆，引爆衝突。（翻攝臉書）
 
▲連千毅與鄭又仁因一則女網友的發文隔空互嗆，引爆衝突。（翻攝臉書）
 
鄭又仁回應女網友表示力挺，並暗諷連千毅只是個小角色。（翻攝臉書）

▲鄭又仁回應女網友表示力挺，並暗諷連千毅只是個小角色。（翻攝臉書）

9月17日凌晨3時許，高雄市鼓山區街頭出現多部車輛追逐，其中一輛賓士撞上路邊車輛後，遭後方人馬包圍，持球棒猛砸車，距離砸車點100公尺外的鐵皮屋，門口監視器和門鈴也都被砸壞，鐵皮屋的承租人正是連千毅。

本月17日凌晨，鄭又仁人馬赴連千毅倉庫砸場，開啟高雄亂鬥序曲。（翻攝臉書）
 
本月17日凌晨，鄭又仁人馬赴連千毅倉庫砸場，開啟高雄亂鬥序曲。（翻攝臉書）

持棍砸店　涉入竹聯幫

本刊調查，事發當時連千毅就在鐵皮屋內，「侵門踏戶」的則是直播主鄭又仁的人馬，一群人邊砸鐵門邊直播，嗆連不敢出面。其實，當時連身邊也有幾十個小弟，可和對方一拚，但他當下不想將事態鬧大，因此只打電話「通知」警方，說有群眾滋事。

這場直播讓連千毅顏面盡失，然而他不想將所屬的天道盟太陽會牽扯進去，因此找了竹聯幫天龍堂的麻吉源哥幫忙處理。17日晚間10時許，源哥號召百名兄弟，連也支援50人，到鄭又仁位於前鎮區的寵物用品店砸店。

17日晚上連千毅人馬到鄭又仁寵物用品店砸店。（翻攝臉書）

▲17日晚上連千毅人馬到鄭又仁寵物用品店砸店。（翻攝臉書）

連千毅的人馬持球棒砸大門玻璃時，源哥正在現場指揮；早有防備的鄭又仁帶著一票人馬現身，走到源哥身邊小聲地說：「可不可以不要砸我的店？」源哥警覺反問：「你是阿仁？」鄭點頭後突然抽出一把短刀要刺源哥，雙方於是大打出手。衝突中鄭的人馬遭刺傷送醫，源哥也被鐵棒打到左手嚴重挫傷，仍在就醫中，若不慎惡化，恐引發蜂窩性組織炎危及生命。

替連千毅出氣的竹聯幫天龍堂「源哥」遭鄭又仁人馬痛毆，傷勢嚴重。（讀者提供）
 
▲替連千毅出氣的竹聯幫天龍堂「源哥」遭鄭又仁人馬痛毆，傷勢嚴重。（讀者提供）
 
18日晚間，連千毅、鄭又仁原已握手言和，但底下小弟不了解狀況擦槍走火，衝突越演越烈。 （翻攝臉書）

▲18日晚間，連千毅、鄭又仁原已握手言和，但底下小弟不了解狀況擦槍走火，衝突越演越烈。 （翻攝臉書）

鄭又仁不甘被連千毅的人馬砸店，19日凌晨2時，再帶人包圍連位於鼓山一路的直播場，還持棍叫囂大喊：「連千毅出來！」當時雖有警方在場制止，但滋事群眾除了長按喇叭，甚至還開車衝撞鐵門，連警方開槍都無法嚇阻，行徑囂張。

19日清晨5時許，鄭又仁的寵物用品店也遭人連開5槍，大門玻璃當場碎裂，門外一輛汽車鈑金也遭射穿。這起槍擊事件是因連千毅對鄭的挑釁忍無可忍，即使明知開槍會讓事態擴大，仍執意下手警告。

開寵物用品店的直播主鄭又仁（左），外傳是高雄地方幫派的重要幹部。（翻攝臉書）
 
▲開寵物用品店的直播主鄭又仁（左），外傳是高雄地方幫派的重要幹部。（翻攝臉書）

疑賣假貨　發聲明喊冤

連番的街頭衝突驚動了警政署等中央單位，為扳回顏面，警方組成專案小組過濾七百多支監視器，19日晚間7時許，將槍擊主嫌潘姓男子及其他7名同夥逮捕，並搜出手槍、子彈、球棒等證物，更在潘男的賓士車上，查獲天道盟太陽會高雄、苗栗分會徽章，涉案人還有連的公司員工；隔天一名自稱開槍的張姓男子向警方投案，不過他矢口否認與連有關。

連千毅行事高調愛炫富，直播時常擺出滿桌鈔票宣稱要送出。（翻攝臉書）

連千毅行事高調愛炫富，直播時常擺出滿桌鈔票宣稱要送出。（翻攝臉書）

為了斬草除根，高雄市警方20日上午會同保二總隊、經發局等單位，搜索連千毅的直播場，帶回大批賓士行李箱、CHANEL、GUCCI等名牌包，釐清是否有仿冒品或違反《商標法》。

針對檢警大動作搜查，連千毅緊急在粉絲專頁張貼由律師代發的聲明，及簡體字的戴姆勒公司授權函喊冤，並開直播嗆聲，只要任何人在新聞、留言版批評他賣假貨都會提告。

但仍有網友留言，指授權書上的英文竟拼錯，令人不得不質疑真偽，台灣賓士更表示，並未授權連千毅所稱的進口廠商販售相關精品。事後檢警更查出，自行投案的張姓男子與連是好友，動手前還曾與連討論相關事宜，檢警據此認定連涉嫌教唆。

和解無用　又開打遭逮

20日深夜，警方揮軍北上，在連千毅落腳的新北市中和區大樓埋伏；隔天下午二時，連至地下停車場準備開車時，遭警方上銬逮捕，警方還在連的車上查獲二把西瓜刀，鄭又仁也於同日晚間在高雄遭逮。

連千毅、鄭又仁到案後都拒絕夜間偵訊，隔日接受訊問時，二人對於一連串街頭暴力事件都否認知情，22日晚間被檢警依恐嚇、毀損、違反《槍砲彈藥刀械管制條例︾等罪嫌移送法院聲請羈押。23日高雄地方法院裁定，連收押禁見，鄭35萬元交保。

警方攻堅逮連千毅員工住處，搜出槍彈、刀械。（翻攝畫面）

▲警方攻堅逮連千毅員工住處，搜出槍彈、刀械。（翻攝畫面）

知情人士說，先挑起事端的鄭又仁是地方幫派重要幹部，靠直播賣寵物用品，平常就愛惹事生非，由於生意不好，見連千毅有高知名度，故欲藉嗆連博取知名度。

鄭又仁的大哥是高雄岡山的角頭「國正」，他與連千毅的大哥「川哥」為了化解連、鄭二人恩怨，曾聯手邀雙方於18日晚間握手言和。當晚連在臉書貼出與國正的合照，並發文：「國正阿兄，見面傳授經驗，一切圓滿。」連還作東請大家到夜總會喝酒，豈料酒攤還沒結束，倉庫就再度被砸。

衝突發生第2天，鄭又仁的大哥國正（左）曾出面化解鄭與連千毅（右）的恩怨。（翻攝臉書）

▲衝突發生第2天，鄭又仁的大哥國正（左）曾出面化解鄭與連千毅（右）的恩怨。（翻攝臉書）

連千毅得知消息後怒不可遏，不滿鄭又仁沒信用，更認為自己身為太陽會高雄分會副會長，若不反擊將來如何帶人？加上一開始幫連出頭的竹聯幫天龍堂大哥源哥不甘被打傷，向連施壓要求不能善了，因而引發後續槍擊事件。

態度囂張　自恃太陽會

雖然鄭又仁已被捕，但他言而無信的行為，害慘了幫他喬事的大哥國正，也惹惱了連千毅背後的天道盟太陽會、竹聯幫天龍堂，揚言鄭不將二大幫派放在眼裡，這筆帳一定要好好算。被打傷的源哥不滿自己差點丟了性命，卻被警方依殺人未遂罪名傳喚，也透過管道向警方表示，若不更改罪名，他不會出面。

本刊調查，連千毅自恃太陽會背景目中無人，也惹惱全台不少地方幫派，日前他因與網友發生糾紛，開直播嗆新北市三蘆地區角頭吃屎，引發當地幫派到其倉庫叫囂鬧事；直播事業轉戰高雄後，又因無視強龍不壓地頭蛇的江湖規矩，得罪了高雄在地的七賢幫大老。

連千毅對外宣稱與警方關係良好，還曾造訪過刑事警察局南打中心。（翻攝臉書）

▲連千毅對外宣稱與警方關係良好，還曾造訪過刑事警察局南打中心。（翻攝臉書）

連千毅此次與鄭又仁發生糾紛後，傳出連嘉義角頭也看不慣他的跋扈態度，要派人修理連，更有傳言指出，高雄在地青壯派角頭已串連組成「后羿聯盟」，打算射下連的太陽會，言下之意就是要讓他「永不見天日」。

對於外界指連千毅囂張、臭屁，與連熟識的友人則替他緩頰表示，連本身待人算客氣，對手下也很大方，有人沒錢買車，連知道後大手筆先幫忙付錢。友人更大膽指出，槍擊事件雖扯到連，但絕不會有人供出是連指使，因他們信任連，就算擔起來進去關，連也會給一筆可觀的安家費，除非檢警掌握關鍵證據，否則恐怕很難定連的罪。

出身幫派　曾被捕入獄

本刊調查，今年32歲的連千毅出身雲林縣崙背鄉，14歲隨表哥到台北闖天下，跟著幫派大哥在酒店圍事、討債。後來認識一位當鋪老闆，跟著他學做期貨、炒股，20歲出頭就賺進上千萬元。

連千毅（右）直播時常邀穿著清涼的辣妹在旁，刺激買氣。（翻攝臉書）

▲連千毅（右）直播時常邀穿著清涼的辣妹在旁，刺激買氣。（翻攝臉書）

好景不常，2008年全球金融海嘯，連千毅慘賠六千多萬元，窮到連二萬多元的信用卡債都還不出來，後來因為跟著當鋪老闆，接觸不少道上兄弟，開始加入幫派；2011年因暴力討債被捕，出獄後發現網路商機無窮，於是加入網路銷售行列。

連千毅一開始賣平價手錶，因江湖語氣具個人特色，快速累積人氣。越來越多金主與他合作，去年他拍賣全世界不到20輛的「車中之王」勞斯萊斯幻影四代，以0元起標、3300萬元成交，創下亮眼成績。在直播界前途光明的他，卻因不改兄弟習性，毀了自己辛苦打拚出來的一番事業。

連千毅被捕後，他位於高雄左營的精品店仍開門營業，但有員工在門口警戒。（翻攝畫面）

▲連千毅被捕後，他位於高雄左營的精品店仍開門營業，但有員工在門口警戒。（翻攝畫面）

從今年初開始的新北宮廟鬥毆、桃園車行挾持、嘉義警匪對峙、屏東直播主遭斷手腳，一直到這次的高雄亂鬥案件中，都可看到幫派分子擁槍自重的囂張氣焰。維持治安是政府重中之重的任務，若相關單位再拿不出對策，好好壓制這些蠢蠢欲動的幫派分子，未來恐怕「亂」的不只高雄而已。

直播主之亂事件簿

9/15

1名女子在臉書po文稱遭連千毅恐嚇，引發連千毅與鄭又仁人馬互嗆

9/17

  • 03：00 連千毅鼓山區倉庫被砸
  • 22：00 鄭又仁前鎮區寵物店被砸

9/18

  • 20：00 連千毅與鄭又仁在大哥調解下言和

9/19

  • 02：00 連千毅鼓山區倉庫被包圍，鐵門遭車輛衝撞
  • 05：00 鄭又仁寵物店遭槍擊

9/20

檢警搜索連千毅倉庫，帶回疑似仿冒精品

9/21

檢警逮捕連千毅、鄭又仁

9/22

連千毅、鄭又仁移送高雄地檢，遭檢方聲押

網路直播主愛嗆聲
  • 2019.04.07：連千毅嗆新北市三重、蘆洲角頭「都是吃屎的」，角頭不滿，動員至連台北公司堵人，連則開直播稱口誤。
  • 2019.08.11：藝人吳宗憲酸網紅沒素養，連千毅開直播向吳挑戰點閱率，吳次日公開彎腰向連道歉。
  • 2019.08.27：屏東直播主吳小哲嗆對手「包龍星直播平台」，遭洪臻賢等3名成員拖走、打斷手腳，傷勢嚴重。


更多鏡週刊報導
【走後門變國手1】比賽成績算什麼　有靠山他們照樣當滑冰國手
【走後門變國手2】苦練也沒用　家長泣訴：跟對教練雞犬升天
【走後門變國手3】選拔標準動手腳　當上國手教練、選手福利多

ET快訊
即／郭台銘「參選影片」首度曝光！9/11就拍好了　郭粉嗨爆
米塔颱風「侵台機率升高」！下周一雨灌5縣市　各國預測路徑曝光
「許年輕人一個未來」　郭台銘：轉換戰場到立法院
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台女控訴韓籍丈夫惡意遺棄「9年不見面」　請求離婚法官判准

統促黨慶祝「大陸國慶」台北火車站遊行遭駁　警局：顧及用路人權益

快訊／北市景美溪雨勢過猛！夫妻「開車去整理菜園」一度受困　警消急救援

連千毅7日之亂事件簿！網紅正妹賭爛連千腋掀波　幕後2大幫派揚言復仇

她從幼稚園被霸凌到高中…求職艱辛又突然被開除　聽障女孩哀求：請給我機會

快訊／北市勞工局大樓內「1男遭到電擊」失去生命跡象　緊急送醫搶救中

婦人跌倒自家躺地板8小時　「真的很痛」她打119破門救出送醫

揪人妻女業務摩鐵開房3小時挨告　工程師喊冤：只有純按摩

惡少激將「敢不敢綁架？」腦傷男衝動持槍綁婦　掌摑、抓頭撞牆還行搶

限制級女直播主裝單親媽「沒錢養兒」　詐男網友1萬秒鎖Line

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

琳妲出國弄丟手機　林進「秒下單iPhone 11」：妳值得這麼送！

台女控訴韓籍丈夫惡意遺棄「9年不見面」　請求離婚法官判准

統促黨慶祝「大陸國慶」台北火車站遊行遭駁　警局：顧及用路人權益

快訊／北市景美溪雨勢過猛！夫妻「開車去整理菜園」一度受困　警消急救援

連千毅7日之亂事件簿！網紅正妹賭爛連千腋掀波　幕後2大幫派揚言復仇

她從幼稚園被霸凌到高中…求職艱辛又突然被開除　聽障女孩哀求：請給我機會

快訊／北市勞工局大樓內「1男遭到電擊」失去生命跡象　緊急送醫搶救中

婦人跌倒自家躺地板8小時　「真的很痛」她打119破門救出送醫

揪人妻女業務摩鐵開房3小時挨告　工程師喊冤：只有純按摩

惡少激將「敢不敢綁架？」腦傷男衝動持槍綁婦　掌摑、抓頭撞牆還行搶

限制級女直播主裝單親媽「沒錢養兒」　詐男網友1萬秒鎖Line

女壘奧運資格賽／顏逸敲10安居榜首　隊長楊依婷給肯定MVP

畢業開轟趴！她揪男友陽台「激烈掌聲」…下秒3樓墜落慘死人行道

店貓特權！　「牛奶糖為枕頭、軟糖當棉被」躺貨架睡翻

快訊／澄清蔡壁如個人感受　郭台銘首度公開「參選影片」：9/11就已經拍好了

中職／彭政閔要引退　一路相隨的恰爸開球

中職／很幸運擁有高宇杰　伯納看好未來主戰捕手

沒玩具只有毛！爸曬4犬照佐證　網驚呆：擊敗所有開箱文

台女控訴韓籍丈夫惡意遺棄「9年不見面」　請求離婚法官判准

觀護盃／替補出擊一樣神　蔣淯安調整狀態再升級

陳水扁現身民進黨慶：睽違11年再回到黨部　內心百感交集

社會熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0..

連千毅被關都因為她　「禍首」面..

熊貓奧客惡搞　損失上萬元

林志成放話館長　警打臉：沒收到..

情侶開房闖4次紅燈…帶血戰果扔..

最狂上學記　他開曳引機到校讀書

即／國道3號土城交流道疑貨車翻..

三重商旅熄燈遭砸、潑漆成廢墟

偷爬進屋...見睡美人想硬來！..

林志成8規則出爐約戰館長　選手..

新竹狼男「預謀犯案」11歲女童..

第一次自由行！台人沖繩自駕車禍..

汐止新台五路淹水　汽機車陷泥沙

快訊／砂石車輪胎組飛出　撞進遊..

更多熱門

相關新聞

吳奇隆當爸「胖一圈」瘦身失敗近況曝光

吳奇隆和劉詩詩結婚4年，終於升格當爸媽，4月喜迎金牛兒子「步步」報到。今年一直留在台灣的吳奇隆雖然重心放於家庭上，但對於演藝圈仍非常關注，8月底他曾為電影驚喜現身《第九分局》首映，引起現場一陣轟動。不過，當奶爸的他身材明顯胖一圈，雖然被說成是幸福肥，但對他而言卻很苦惱，一直想瘦身卻瘦不下來。

來抓稀有寶可夢　新北60個任務景點公開

陳明文300萬…神祕男領回遭高鐵打搶

高鐵300萬內幕！皮箱綑錢方式特殊

網紅向當鋪道歉　原檔影片還原真相

關鍵字：

鏡週刊連千毅鄭又仁直播主

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0告小王

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

停3站「僅1人下車」　司機：我好累

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

22歲侏儒女假扮6歲養女　半夜殺養母…判決結果驚人

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

韓國瑜一走　黃捷秒遭韓粉包圍罵「垃圾」

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

路霸叭不走！小孩下車幫移卻開摸

熊貓奧客惡搞　損失上萬元

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

更多

最夯影音

更多

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面