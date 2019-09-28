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中吉復交有兩大特殊意義！　王毅：為「十一國慶」錦上添花

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▲吉里巴斯總統馬茂與大陸外交部長王毅會面。（圖／大陸外交部）

▲吉里巴斯總統馬茂與大陸外交部長王毅會面。（圖／大陸外交部）

記者蔡儀潔／綜合報導

與台灣斷交僅一周後，吉里巴斯於紐約時間27日與中國大陸建交。大陸國務委員兼外交部長王毅在簽署聯合公報後指出，中吉兩國復交有兩個「不同尋常」的特殊意義，第一是「堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨」；第二是再過3天，中共將迎來建國70週年，「為這一歷史時刻錦上添花。」

▲吉里巴斯總統馬茂與大陸外交部長王毅會面。（圖／大陸外交部）

▲馬茂與王毅會面。（圖／大陸外交部）

據《新華社》報導，王毅與吉里巴斯共和國總統兼外長馬茂，於位在紐約的「中國常駐聯合國代表團」簽署聯合公報，兩國即日起恢復大使級外交關係，隨後二人共同會見記者。

王毅表示，吉里巴斯共和國政府在公報中確認世界上只有一個中國，「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，中方對吉里巴斯政府作出的這一重要和正確決斷表示高度讚賞。

王毅指出，中吉兩國正式復交，有著兩個不同尋常的特殊意義，首先「離我們不遠的地方，就是聯合國總部」，48年前，正是在那裡，聯合國大會以壓倒性多數通過著名的2758號決議，恢復了中華人民共和國在聯合國的合法權利，並且承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表。

王毅接著說，也正是從那時起，一個中國原則開始成為國際社會的廣泛共識和國際關係中的重要準則；48年後的今天，中吉兩國的復交再次以事實證明，「堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，是誰也無法改變和違背的歷史潮流。」

▲▼吉里巴斯。（圖／馬偕醫院提供）

▲吉里巴斯面臨全球暖化危機。（圖／馬偕醫院提供）

王毅稱，第二點是還有3天，中華人民共和國就將迎來建國70週年，中吉此時此刻正式復交，無疑將為這一重要的歷史時刻錦上添花、增光加彩；在中國未來的發展進程中，多了吉里巴斯這樣一位好朋友、好夥伴，吉里巴斯人民從此也可以與一個擁有14億人口的大國開展互利合作，分享發展機遇。

王毅強調，中吉復交後，中方願本著彼此尊重、平等互利的原則，為吉里巴斯實現自主和可持續發展提供力所能及的幫助，「我們也願加強同吉里巴斯在地區和國際事務中的溝通協作，共同維護髮展中國家的正當權益。」

▼總統蔡英文說明吉里巴斯斷交。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼總統蔡英文說明吉里巴斯斷交。（圖／記者沈繼昌攝）

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