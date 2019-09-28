Costco放馬過來！蘇寧易購砸200億收購「家樂福中國」80%股份　

▲家樂福中國先前曾被傳出將退出大陸市場，事後則否認此事並表示，繼續正常營業。（圖／中新社）

記者洪珮瑄／綜合報導

繼收購迪亞中國、萬達百貨之後，大陸電商巨頭蘇寧易購27日宣布，已完成家樂福中國的收購股權交割手續，未來將進行數位化改造。據悉，蘇寧早在今年6月就已經預告，將以現金48億元（台幣約209.1億元）等值歐元，收購家樂福中國80%股份。

據《澎湃新聞》先前報導，蘇寧易購董事長張近東今年2月宣布，收購萬達百貨下屬全部37家百貨門店，但當時他並未透露收購的金額，原因是交易價格尚未達到深交所信息的披露標準。據悉，收購了萬達百貨之後，給蘇寧帶來7.96億元（台幣約34.6億元）的營業收入，佔利潤總額比例39.15%。

▲蘇寧易購併家樂福中國。（圖／CFP）

其後，蘇寧易購在今年6月23日預告，將收購80%的家樂福中國80%股份，目前已完成股權交割程序。綜合陸媒報導，蘇寧易購表示，將會保留家樂福中國原有的組織架構及業務組成，而員工、物業租賃等方面也不會發生太大的變化。

蘇寧控股集團董事長張近東透露，未來家樂福中國將在1至3線城市開設300家新型互聯網化門市，並完成現有門市的改造，聯合蘇寧小店，全面推出到家服務。

據了解，家樂福24年前正式進入大陸市場，目前已開設達210家大型綜合超市、24家便利店，覆蓋22個省份及51個大中型城市，甚至已擁有約3000萬名會員，直到去（2018）年，家樂福中國的營業收入已將近300億元（台幣約1,306億元）。

此外，與家樂福、沃爾瑪、麥德龍等外資零售巨頭相比之下，美國Costco品牌遲至2014年才入駐天貓國際試水大陸市場。據悉，雖然當時有許多大陸網友都不看好，認為好市多的「退貨機制」會被消費者「搞到破產」，但一開幕就人潮擁堵，成為家樂福最大的競爭對手。

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▼上海Costco一開幕就大排長龍。（圖／記者陳政錄攝）